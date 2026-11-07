Ngoại hạng Anh: 'Quỷ đỏ' trong cuộc đua trụ hạng

M.U ĐỨNG BÉT VỀ MỌI CHỈ SỐ

Trận thắng AS Roma 3-2 ở Champions League không thể làm giới hâm mộ M.U quên đi thực tế lạnh lùng: Đội chủ sân Old Trafford giờ chỉ cố đua… trụ hạng, và đấy sẽ là cuộc đua đầy gian khó, bất kể ai huấn luyện M.U từ nay đến cuối mùa bóng.

Đội trưởng Bruno Fernandes (phải) vẫn là mắt xích quan trọng của M.U ẢNH: AFP

M.U hiện đứng ngay trên lằn ranh rớt hạng, với 7 điểm sau 9 vòng đấu. Họ chỉ kiếm được bình quân 0,77 điểm mỗi trận. Nếu cứ giữ nguyên hiệu suất như thế, M.U sẽ chỉ có 29,3 điểm sau 38 vòng. Trong suốt lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chưa có đội nào từng trụ hạng thành công với điểm số chung cuộc dưới 30.

Nói "đầy gian khó" là vì thế, chứ tình trạng M.U chỉ còn là đội bóng tranh quyền trụ hạng thì quá rõ rồi. Nhìn từ trận thắng Roma, không có dấu ấn chuyên môn nào về chiến thuật, lối chơi của HLV Michael Carrick. M.U bị dẫn 0-2 chỉ trong hơn chục phút đầu, rút ngắn tỷ số nhờ quả phạt đền của Bruno Fernandes (anh may mắn được sút lại, sau khi đã sút hỏng trong lần đầu), rồi Cunha bất ngờ ghi liền 2 bàn trong 7 phút chót, trước khi… bị đuổi. Chỉ có thể nói, đấy là một trận đấu "điên rồ". Và dù Carrick tiếp tục cầm quân hay ai tiếp quản ghế HLV trong thời gian tới, cũng khó thay đổi điều gì.

Mặt khác, M.U lúc này đang phải trả giá cho cả một mùa hè "sai toàn diện". Mọi bản hợp đồng mà các giám đốc ký được đều hóa ra là thất bại. Còn cách chuẩn bị chuyên môn không hợp lý lại dẫn đến tình trạng M.U hiện có thể lực yếu nhất giải. M.U đứng bét về mọi chỉ số liên quan đến việc chạy của các cầu thủ. Cho nên, từ nay sắp tới M.U do ai huấn luyện… thì cũng vậy. Ở vòng này, M.U sẽ tiếp Aston Villa - đội đang có vị thứ rất cao ở Champions League và đang có phong độ tốt ở giải trong nước (thắng 3 hòa 2 trong 5 vòng gần đây). Phải may mắn lắm M.U mới thắng. Mà nếu không thắng, thì cái tiến độ "dưới 30 điểm sau 38 vòng" lại rõ ràng thêm một tí!

B RIGHTON SẼ TIẾN ĐẾN ĐÂU?

Tottenham cũng khởi đầu rất kém trong mùa bóng này. Nhưng, nhìn vào sự vươn lên của đội bóng do HLV Roberto De Zerbi dẫn dắt, giới hâm mộ M.U hẳn đang thèm khát. Thắng liền 3 trận, Tottenham bây giờ không chỉ thoát hẳn nhóm đội chót bảng, mà còn hy vọng lọt vào top 5. Tottenham có thể thật sự xuất hiện trong top 5 (ít ra là tạm thời) nếu thắng trên sân Leeds ở vòng này, và đấy sẽ là một "cú hồi sinh" ngoạn mục. Bao giờ M.U mới được như thế?

Chỉ có 3 đội toàn thua trong 2 vòng đấu gần đây. Với M.U và Crystal Palace, đấy chỉ là điều bình thường. Lạ thay, đội còn lại chính là gã khổng lồ Manchester City. Ở vòng này, đội bóng của HLV Enzo Maresca sẽ phải cố thắng trên sân Nottingham Forest để khôi phục uy danh. Trong khi đó, Arsenal lại quyết thắng Hull trên sân nhà để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng mà họ vừa giành được từ tay Manchester City. Ngoài cuộc đụng độ M.U - Aston Villa, quá quan trọng vì hoàn cảnh riêng của đội chủ nhà, đây là vòng đấu không có đụng độ "thượng đỉnh".

Còn nếu như giới hâm mộ Brighton và Brentford cho rằng trận đấu giữa họ với nhau (Brighton - Brentford) chính là "thượng đỉnh", thì cũng có lý. Đây là hai đội bóng nhỏ thành công nhất trên sân cỏ Anh suốt nhiều năm nay. Bây giờ Brighton đang đứng thứ 3, còn Brentford cũng khá hài lòng với vị trí số 6. Bất kể bên nào chiến thắng, đấy cũng sẽ là "chú ngựa ô" tuyệt vời để giới quan sát mổ xẻ.

Từ một khía cạnh nào đó, có thể cho rằng Brighton chính là đội bóng hay nhất trên sân cỏ Anh lúc này. Chẳng qua, họ không sánh được với các "đại gia" về tài chính nên không thể mua sắm ngôi sao. Brighton đã thắng cả Arsenal lẫn Manchester City trong các vòng đấu vừa qua. Đấy cũng là đội ghi bàn nhiều nhất (24) và là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (11) ở giải ngoại hạng hiện nay. HLV Fabian Hurzeler đã đi vào lịch sử với tư cách HLV trẻ nhất ở giải Ngoại hạng Anh xưa nay (mới 31 tuổi vào năm 2024). Bây giờ, ông đang tiếp tục công việc với mức độ thành công ngoài mong đợi. Brighton sẽ tiến đến đâu - đấy là một trong những đề tài đáng xem nhất ở giải ngoại hạng mùa này.