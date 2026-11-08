Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal vững tốp 1, M.U ở vị trí cực kỳ nguy hiểm

Tottenham cùng Man City gây thất vọng

Vòng 10 Ngoại hạng Anh bắt đầu với màn so tài đáng chú ý trên sân Elland Road khi Tottenham làm khách trước Leeds United. Trước khi trận đấu này diễn ra, Tottenham đang có sự tự tin lớn khi trải qua chuỗi 2 trận thắng liên tiếp. Giới chuyên môn dự đoán thầy trò HLV Roberto De Zerbi cũng sẽ giành 3 điểm nếu thi đấu đúng năng lực của mình.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Tottenham có trận đấu thất vọng trước Leeds United. Trong 90 phút, “Gà trống” chỉ có thể tung ra 6 cú sút dù cầm bóng đến 65%. Trong 6 cú đá ấy, Tottenham chỉ có 3 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không lần nào xuyên thủng lưới Leeds United. Ở chiều ngược lại, hàng thủ Tottenham thi đấu không tốt, để Leeds United có đến 16 lần dứt điểm. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Noah Okafor sút bóng quyết đoán, giúp Leeds United mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm cho Leeds United.

Tottenham thua trận trên sân Leeds United, đánh mất cơ hội cải thiện vị trí ẢNH: REUTERS

Thất bại trên sân Elland Road là trận thua thứ 4 của Tottenham sau 10 vòng đấu mùa này. Thầy trò HLV Roberto De Zerbi hiện có 12 điểm, rơi xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Leeds United có 14 điểm, đứng thứ 8.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, bất ngờ cũng xảy ra khi đội nằm trong nhóm nguy hiểm là Nottingham Forest đánh bại Man City 3-1. Liam Delap là cầu thủ thi đấu rực sáng ở trận này của Nottingham Forest, có cú đúp bàn thắng ở các phút 18 và 73. Pha lập công còn lại của đội chủ nhà được ghi bởi Jair Cunha. Phía đối diện, Rayan Cherki là người ghi bàn danh dự cho Man City.

Đáng chú ý, đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh 2026 - 2027. Nửa xanh thành Manchester hiện có 21 điểm, đứng thứ 2. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể đánh mất vị trí này khi đội xếp thứ 3 là Brighton (19 điểm) chưa thi đấu ở vòng thứ 10.

Bên kia chiến tuyến, trận thắng quan trọng trước Man City giúp Nottingham Forest phần nào giải tỏa áp lực. Nottingham Forest có cùng 9 điểm với đội xếp thứ 17 là Coventry, nhưng đứng trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đáng chú ý, Nottingham Forest hiện cũng đã đẩy M.U (đá 9 trận, có 7 điểm) xuống vị trí thứ 18 - vị trí đồng nghĩa với suất xuống hạng mùa sau. Ở vòng đấu này, M.U sẽ thi đấu lúc 23 giờ 30 ngày 8.11, gặp Aston Villa.

Nottingham Forest đã trực tiếp đẩy M.U xuống nhóm "cầm đèn đỏ" ẢNH: REUTERS

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau khi các trận đấu tại vòng 10 vào đêm ngày 8 và rạng sáng ngày 9.11 khép lại





Nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal tận dụng thời cơ

Trên sân Emirates, đội đầu bảng Arsenal chạm trán Hull City. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Arsenal gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. Phải chờ đến phút 72, đội trưởng Martin Odegaard mới lập công, giúp “Pháo thủ” giành thắng lợi 1-0.

Với 3 điểm ở trận gặp Hull City, Arsenal hiện có 27 điểm sau 10 trận. Thầy trò HLV Mikel Arteta hơn đội xếp thứ 2 là Man City 6 điểm, giữ chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.