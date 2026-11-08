Inter Miami đánh rơi chiến thắng khó tin khi đã dẫn tới 3-0, Messi vẫn sắp lập kỷ lục bóng đá Mỹ

Inter Miami vẫn bảo vệ vị trí thứ 2 gặp Columbus Crew tại vòng 1 play-off MLS Cup

Inter Miami đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc sau khi dẫn đến 3-0 trong hiệp 1. Messi thực hiện 2 quả đá phạt góc hoàn hảo giúp Ian Fray và Suarez liên tiếp ghi bàn các phút 14 và 33, cùng pha lập công đẹp mắt của De Paul bằng cú sút xa phút 42, giúp Inter Miami có khởi đầu hoàn hảo ở hiệp 1.

Messi góp công giúp Inter Miami dẫn trước Charlotte FC với tỷ số 3-0 trong hiệp 1 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, mọi chuyện trái ngược trong hiệp 2, đội bóng của HLV Kily Gonzalez không còn giữ được ưu thế áp đảo. Đội khách Charlotte FC đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục với cú đúp của Liel Abada (phút 50 và 55), cùng bàn thắng của Rodolfo Aloko ở phút 90, ấn định tỷ số hòa 3-3 đầy bất ngờ để giành lại 1 điểm.

Trong những phút bù giờ, Messi nỗ lực tìm bàn thắng cho riêng mình, nhưng pha đi bóng táo bạo và dứt điểm cực hiểm lại đưa bóng trúng vào cột dọc.

Trận hòa không khiến Inter Miami nhận hệ quả xấu, họ vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 60 điểm sau 34 trận, và đã có suất vào vòng 1 play-off MLS Cup để bảo vệ ngôi vô địch. Ở vòng này, đối thủ của Inter Miami cũng đã chính thức được xác định là Columbus Crew, đội đã hòa 2-2 và thắng 2-1 trước Messi và đồng đội ở vòng tính điểm MLS năm nay.

Dù vậy, lần tái đấu này Inter Miami có ưu thế lớn, đó là tiếp Columbus Crew ở vòng 1 play-off MLS Cup với chuỗi 3 trận đấu, trong đó có 2 trận được đấu sân nhà, trận còn lại ở sân khách. Nếu thắng 2 hoặc cả 3 trận, Inter Miami sẽ tiến vào vòng tiếp theo (bán kết khu vực) gặp New England Revolution hoặc Philadelphia Union.

Messi cầm chắc danh hiệu vua phá lưới MLS hai mùa liên tiếp và cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm thứ 3 liên tiếp Ảnh: Reuters

Messi sắp đoạt danh hiệu vua phá lưới MLS hai mùa liên tiếp

Ở vòng cuối, Messi không ghi thêm bàn thắng. Vì vậy, danh thủ này hoàn tất mùa giải tính điểm thường niên MLS 2026 với 26 bàn thắng và có đến 16 pha kiến tạo. Với thành tích này, Messi cầm chắc danh hiệu vua phá lưới mùa giải trong tay, khi đang hơn cầu thủ Petar Musa của FC Dallas đến 4 bàn. Trong khi người xếp thứ 3 là Sam Surridge chỉ ghi 21 bàn.

Musa vẫn còn thi đấu trận cuối khi FC Dallas gặp Colorado Rapids (ngày 8.11). Khả năng cầu thủ này ghi 5 bàn trong trận này để vượt qua Messi là cực kỳ thấp. Nếu ghi 4 bàn để cân bằng, thì Musa vẫn có số lần kiến tạo không thể bằng Messi, hiện là 5 so với 16.

Báo chí Mỹ tin chắc Messi sẽ đoạt Chiếc giày vàng MLS để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đoạt danh hiệu này 2 mùa liên tiếp. Mùa trước, Messi cũng đoạt giải vua phá lưới với 29 bàn.

Ngoài ra, Messi cũng đang cầm chắc danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS năm thứ 3 liên tiếp, sau các năm 2024, 2025.