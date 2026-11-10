Messi lập kỷ lục lần thứ 18 vào đội hình tiêu biểu thế giới, bỏ xa Ronaldo

Messi có tên đầy bất ngờ

Cuộc bầu chọn của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) vừa công bố đội hình tiêu biểu thế giới trong năm 2026, với sự góp mặt của Messi bên cạnh Yamal, Mbappe và Haaland, trong khi Harry Kane, chủ nhân Quả bóng vàng, vắng mặt một cách kỳ lạ.

Messi góp mặt trở lại đội hình tiêu biểu FIFPro và phá kỷ lục với 18 lần được bầu chọn Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, đội hình tiêu biểu của FIFPro được bầu chọn có sự tham gia của 19.806 cầu thủ đến từ 73 quốc gia. Họ đánh giá dựa trên "màn trình diễn của các cầu thủ trong khoảng thời gian từ ngày 4.8.2025 đến ngày 19.7.2026, với điều kiện các cầu thủ đó phải chơi ít nhất 30 trận đấu chính thức".

Trong năm diễn ra World Cup, các cử tri đã chọn ra 11 cái tên xuất sắc nhất từ danh sách 26 ứng viên cuối cùng. Ở phiên bản trước, PSG là đội chiếm ưu thế với 5 cầu thủ góp mặt trong đội hình của HLV Luis Enrique. Mùa giải này, 4 cầu thủ Tây Ban Nha đã xuất hiện trong đội hình tiêu biểu FIFPro là David Raya, Pau Cubarsi, Rodri và Yamal.

Tương tự như mùa giải trước, PSG vẫn có sự góp mặt đáng kể với 3 cái tên: Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Vitinha. CLB Real Madrid có sự góp mặt của Jude Bellingham và Mbappe.

Đặc biệt, sự xuất hiện trở lại của Messi sau hai năm vắng mặt, giúp danh thủ 39 tuổi này tiếp tục phá kỷ lục góp mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFPro với lần thứ 18, bỏ xa Ronaldo với 15 lần được chọn.

Theo đó, đội hình tiêu biểu thế giới năm 2026 của FIFPro bao gồm: thủ môn David Raya; các hậu vệ Achraf Hakimi, Pau Cubarsi, Nuno Mendes; tiền vệ Rodri, Vitinha, Bellingham; tiền đạo Messi, Yamal, Mbappe và Haaland.

David Raya là cầu thủ nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở tất cả các vị trí. Với 51,9% các cầu thủ đã chọn thủ môn của Arsenal là người xuất sắc nhất mùa giải vừa qua, bỏ xa người đứng thứ hai là Courtois (38,6%). Ở hàng phòng ngự, Pau Cubarsi đạt 26,8% số phiếu, chỉ xếp sau Hakimi (40,9%).

Đoạt Quả bóng vàng, Harry Kane vẫn không được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của FIFPro Ảnh: Reuters

Tại hàng tiền vệ, Rodri dẫn đầu danh sách với 33,1%, theo sát phía sau là Bellingham (31,3%). Trên hàng công, 46% người tham gia bình chọn đã chọn Mbappe, trong khi 37,4% chọn Yamal. Tiếp đó là Messi (29,5%) và Haaland (28,4%), đẩy Harry Kane (27,6%) ra ngoài đội hình - một đội hình bao gồm bốn tiền đạo, cũng theo MARCA.

Harry Kane vắng mặt là trường hợp chưa từng có tiền lệ

Theo MARCA, sự vắng mặt của "số 9" Harry Kane từ CLB Bayern Munich là một điều vô cùng bất thường. Lần đầu tiên kể từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 2005, cầu thủ giành Quả bóng vàng trong cùng năm lại không có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFPro.

Lý do là ở cuộc bầu chọn, Kane chỉ nhận 27,6% phiếu bầu, thấp hơn cả Haaland và Messi, khiến anh bị loại khỏi đội hình một cách đáng tiếc.