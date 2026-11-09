Messi bước vào vòng play-off MLS Cup với những con số thống kê cực đỉnh

Messi sẽ bùng nổ ở vòng play-off MLS Cup

Inter Miami xếp thứ 2 bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 60 điểm sau 34 trận, thua đội đầu bảng Nashville SC đến 17 điểm. Vị trí này vẫn đảm bảo cho Inter Miami có những ưu thế rất lớn tại vòng play-off MLS Cup. Cụ thể, họ chỉ gặp đối thủ dưới cơ (hạng 7) là Columbus Crew tại vòng 1 trong chuỗi 3 trận, bao gồm sẽ được đấu sân nhà 2 trận, trận còn lại trên sân khách.

Messi tiếp tục giành giải vua phá lưới MLS mang đến những điểm tích cực cho Inter Miami Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các dự đoán vẫn đánh giá thấp cơ hội bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup của Inter Miami, so với các ứng viên sáng giá nhất là Nashville SC hay Vancouver Whitecaps FC, đội đứng đầu bảng xếp hạng miền Tây MLS, theo MARCA.

"Mọi hy vọng và cơ hội của Inter Miami chắc chắn sẽ phải tiếp tục trông cậy vào Messi. Ở tuổi 39, Messi vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại MLS trong hai mùa giải liên tiếp, trở thành người đầu tiên làm được điều này.

Mùa trước, danh thủ này ghi 29 bàn và có 19 kiến tạo. Mùa này, các con số giảm đôi chút, với 26 bàn và 17 kiến tạo, nhưng Messi vẫn bỏ rất xa các đối thủ trẻ hơn như Petar Musa của FC Dallas ghi 22 bàn và Sam Surridge (Nashville SC) 21 bàn.

Cả Musa và Surridge còn không nằm trong tốp 10 các cầu thủ có kiến tạo nhiều nhất, trong khi Messi xếp thứ 2 ở danh sách này chỉ kém cầu thủ Pep Biel của Charlotte FC 1 kiến tạo. Điều đáng nói nữa, danh thủ Hàn Quốc Son Heung-min chỉ ghi 7 bàn mùa này cho Los Angeles FC và có 15 kiến tạo, vẫn xếp sau Messi", MARCA thống kê.

"Điều này cho thấy sự toàn diện của Messi, và anh vẫn tiếp tục duy trì đẳng cấp cao nhất của mình bất kể đang ở giai đoạn cuối của chặng đường sự nghiệp", MARCA nhấn mạnh.

Báo thể thao hàng đầu của Tây Ban Nha này cũng thống kê chi tiết 26 bàn thắng của Messi tại mùa giải chính MLS 2026, giúp anh đoạt danh hiệu vua phá lưới ở mùa giải thứ hai liên tiếp. Bao gồm, 23 bàn thắng ghi bằng chân trái đầy ma thuật, trong đó đáng nể nhất là có 6 bàn ghi từ các quả đá phạt trực tiếp và chỉ có 1 bàn ghi từ chấm phạt đền. Còn lại 2 bàn ghi bằng chân phải và 1 bàn ghi bằng đánh đầu.

Ở mùa giải MLS Cup 2025 giúp Inter Miami vô địch, Messi ghi 6 bàn và có 7 kiến tạo chỉ trong 6 trận Ảnh: Reuters

"Tất nhiên, Messi không chỉ đơn thuần là một tay săn bàn. Anh còn đứng đầu danh sách kiến tạo tại giải đấu với tổng cộng 17 đường chuyền thành bàn, bao gồm kiến tạo trực tiếp và tiền kiến tạo (MLS tính chỉ số này).

Với tổng cộng 43 lần góp dấu giày vào các bàn thắng (ghi 26 bàn và 17 kiến tạo), thành tích của Messi thực sự vượt xa các đối thủ cạnh tranh. Có lẽ khó ai khác ngoài Messi có thể giành danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất) của giải MLS 2026 - danh hiệu mà anh đã thâu tóm trong cả hai mùa giải gần nhất", MARCA khẳng định.

Phong độ này của Messi cũng hy vọng sẽ giúp Inter Miami từ một vị thế bị đánh giá thấp tại vòng play-off MLS Cup, có thể tạo bất ngờ trong cuộc đua vô địch. Các đồng đội thân thuộc của Messi, gồm Suarez, De Paul và Casemiro đều hứa hẹn sẽ quyết tâm hơn để thi đấu tốt nhất tại vòng play-off.

Messi và Inter Miami đấu play-off MLS Cup ngày nào?

Theo lịch thi đấu của MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) công bố ngày 9.11, Messi và Inter Miami sẽ thi đấu trận đầu tiên tại vòng 1 play-off MLS Cup trên sân nhà NU gặp Columbus Crew lúc 6 giờ ngày 22.11. Trận thứ hai diễn ra trên sân khách lúc 8 giờ ngày 28.11 (đều giờ Việt Nam).

Nếu Inter Miami thắng cả 2 trận này, họ sẽ không đấu trận thứ ba, mà tiến thẳng vào vòng tiếp theo (bán kết khu vực) gặp New England Revolution hoặc Philadelphia Union. Trường hợp mỗi đội chỉ thắng 1 và thua 1, sẽ đấu trận thứ ba trên sân NU của Inter Miami vào ngày 3.12 để quyết định đội đi tiếp.

Tại vòng 1 play-off MLS Cup, thi đấu theo thể thức "đấu ba thắng hai", các trận sẽ không áp dụng quy tắc tổng tỷ số; nếu các trận kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội thắng cuộc.

Ở 3 vòng đấu còn lại - bao gồm bán kết khu vực, chung kết khu vực và chung kết MLS Cup - sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp một trận; nếu tỷ số vẫn hòa sau thời gian thi đấu chính thức, các đội sẽ tiếp tục thi đấu hiệp phụ, và nếu vẫn hòa sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua.