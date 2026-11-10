HLV đội tuyển Mỹ dẫn dắt M.U sau FIFA Days tháng 11

M.U cần cú hích mới

Sau trận hòa kịch tính trước Aston Villa với tỷ số 4-4 tại sân Old Trafford ngày 8.11 vừa qua, CLB M.U bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia (FIFA Days) khi đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - vị trí nằm trong nhóm xuống hạng.

HLV Pochettino sẽ dẫn dắt M.U? Ảnh: Reuters

Ban lãnh đạo đội bóng đã đi đến quyết định kết thúc vai trò của HLV Carrick ở M.U, dự kiến họ sẽ chọn người thay thế trong thời gian sớm nhất nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân Anfield để đối đầu với Liverpool sau 13 ngày nữa, The Athletic cho biết ngày 10.11.

Theo nhà báo Ben Jacobs, ban lãnh đạo M.U đưa HLV Pochettino của đội tuyển Mỹ vào danh sách ưu tiên lựa chọn thay thế. Nhà cầm quân này có kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh trước đây, và có điều khoản giải phóng hợp đồng vào khoảng 10 triệu USD.

Ông Pochettino đã gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Mỹ đến năm 2030, nhưng với sức hút quá lớn từ M.U, nhà cầm quân người Argentina này sẵn sàng đàm phán phá vỡ hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ để trở lại làm việc ở Ngoại hạng Anh, theo nhà báo Ben Jacobs và các báo ở Anh cũng như tờ MARCA tại Tây Ban Nha xác nhận.

Bên cạnh HLV Pochettino, các ứng viên khác cũng đang được cân nhắc lựa chọn để dẫn dắt M.U gồm Eddie Howe và Julian Nagelsmann - những HLV hiện đang tự do. Nếu bổ nhiệm Howe, M.U sẽ phải trả cho CLB Newcastle khoản phí hơn 4 triệu USD.

Trong khi các HLV tên tuổi như Antonio Conte hay Didier Deschamps được cho không khả thi. Trong đó, có tin ông Deschamps đã từ chối khi CLB M.U thăm dò ý định của nhà cầm quân người Pháp này gần đây.

HLV Carrick chia tay M.U sau khi đã rất nỗ lực làm việc để vực dậy đội bóng, nhưng bất thành Ảnh: Reuters

HLV Carrick đã hết vai trò ở M.U

Nhà báo Ben Jacobs cũng cho biết, trong ngày 10.11, ban lãnh đạo M.U với đồng sở hữu là tỉ phú Jim Ratcliffe sẽ chủ trì một cuộc họp tại Monaco; cuộc họp này dự kiến sẽ xác nhận việc HLV Carrick rời CLB.

Các giám đốc điều hành và kỹ thuật gồm Omar Berrada và Jason Wilcox sẽ chính thức đưa ra đề xuất chia tay Carrick, với Pochettino là ứng viên sáng giá nhất để thay thế.

Carrick dự kiến sẽ trở lại Carrington (trung tâm tập luyện của M.U) vào ngày 10.11, trong khi chờ thông báo chính thức từ CLB về việc chấm dứt hợp đồng của ông, nhà báo Ben Jacobs cho biết thêm.

Cũng theo Ben Jacobs, hợp đồng của HLV Carrick với M.U có điều khoản cho phép chấm dứt sớm, giúp việc chia tay trở nên ít tốn kém hơn so với trường hợp các HLV khác trước đây.