Xác định đối thủ chung bảng Lê Quang Liêm tại giải cờ vua toàn năng thế giới

Chờ Lê Quang Liêm thể hiện bản lĩnh

Giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 được khởi động bằng 9 ván cờ chớp (3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi) theo hệ Thụy Sĩ diễn ra khuya ngày 10.11. Kết quả của vòng đấu cờ chớp này sẽ đóng vai trò là chỉ số phụ xếp hạng trong trường hợp bằng điểm và cũng là căn cứ để phân cặp đấu tại vòng loại trực tiếp. Ở màn "làm nóng" này, Lê Quang Liêm đạt 4 điểm, xếp hạng 19 trong tổng số 24 kỳ thủ tham dự giải.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm góp mặt ở giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 ẢNH: FIDE

Ngay sau khi hoàn thành vòng đấu cờ chớp, BTC đã tiến hành bốc thăm cho giai đoạn vòng bảng. 24 kỳ thủ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 6 người. Kết quả bốc thăm đưa Lê Quang Liêm (elo toàn năng 2.683) cùng bảng B với Fabiano Caruana (Mỹ, elo 2.740), Praggnanandhaa (Ấn Độ, elo 2.737), Vladislav Artemiev (Nga, elo 2.693), Vincent Keymer (Đức, elo 2.686), Richard Rapport (Hungary, elo 2.676).

Tại bảng đấu này, Fabiano Caruana đáng gờm nhất khi xếp hạng 3 thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn, từng giành quyền vào chung kết cờ vua thế giới năm 2018, tranh chức vua cờ với Magnus Carlsen (Na Uy). Các kỳ thủ còn lại có Vladislav Artemiev là nhà vô địch châu Âu năm 2019, Praggnanandhaa là á quân World Cup 2023, Richard Rapport là kỳ thủ số 1 chủ nhà Hungary, Vincent Keymer là kỳ thủ số 1 Đức.

Ở vòng bảng, Lê Quang Liêm cùng các đối thủ sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn có thời gian 45 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi. Mỗi kỳ thủ sẽ gặp nhau 2 lần, mỗi ván thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm. Nếu các kỳ thủ bằng điểm sẽ dựa vào chỉ số phụ là thứ hạng của giai đoạn cờ chớp. Kết thúc vòng bảng, 4 kỳ thủ đứng đầu 4 bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Từ vòng bán kết, mỗi cặp đấu phải trải qua 4 ván cờ chớp, 2 ván cờ nhanh và 1 ván cờ tiêu chuẩn rất gay cấn.

Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới là giải đấu đặc biệt, lần đầu được tổ chức với thể thức thi đấu kết hợp cả 3 nội dung là cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành quyền tham dự giải nhờ có vị trí cao trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), hạng 16 thế giới.