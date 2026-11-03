Lê Quang Liêm vững vàng tốp 16 thế giới, sắp đấu giải cờ vua đặc biệt

Lê Quang Liêm nhiều năm liền trong tốp đầu thế giới

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) công bố đầu tháng 11, Lê Quang Liêm sở hữu elo 2.732, xếp hạng 16 thế giới. Anh là kỳ thủ Việt Nam duy nhất nằm trong tốp 100 thế giới. Kể từ khi lần đầu chạm cột mốc elo 2.700 vào năm 2011, đến nay Lê Quang Liêm thường xuyên nằm trong nhóm 31 kỳ thủ trên thế giới giữ được mức elo mà giới cờ vua gọi là nhóm Siêu Đại kiện tướng.

Lê Quang Liêm nhiều năm liền giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng FIDE ẢNH: PHAN TÚ

Nhờ có vị trí cao trên bảng xếp hạng của FIDE, Lê Quang Liêm thường xuyên được mời tham dự các giải cờ vua quốc tế mở rộng danh giá, trong đó có cả suất tham dự World Cup cờ vua. Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 20.11 tới ở Hungary cũng là giải đấu mà Lê Quang Liêm được tham dự nhờ suất dành cho VĐV có vị trí cao trên bảng xếp hạng FIDE.

Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới là giải đấu đặc biệt, lần đầu được tổ chức với thể thức thi đấu kết hợp cả 3 nội dung là cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Giải đấu kỳ vọng tìm ra nhà vô địch toàn năng, chơi cừ khôi ở cả 3 nội dung.

Lê Quang Liêm sẽ tham dự giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Hungary ẢNH: NVCC

Theo thông tin từ BTC, giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới có 24 kỳ thủ tham gia tranh tài. Trong đó có rất nhiều ngôi sao của làng cờ vua thế giới như Magnus Carlsen (hạng 1 thế giới), Fabiano Caruana (hạng 3 thế giới), Nodirbek Abdusattorov (hạng 5 thế giới), Wesley So (hạng 6 thế giới)...

Đáng chú ý, theo kế hoạch sau giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới, Lê Quang Liêm sẽ về nước, khoác áo chủ nhà TP.HCM tranh tài môn cờ vua tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 30.11 đến 11.12.



