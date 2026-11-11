Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh nói cực hay ở tọa đàm Đại hội Thể thao toàn quốc

Ngày 11.11, tại TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm "Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai". Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, HLV và cựu VĐV cùng trao đổi về vai trò của Đại hội trong việc tìm kiếm, đào tạo tài năng thể thao, đồng thời bàn về cơ chế đầu tư, tập huấn, đãi ngộ cần thiết để giúp các VĐV trẻ tiếp tục vươn xa trên đấu trường khu vực và quốc tế sau khi rời sân chơi trong nước.

'Thể thao là văn hóa'

Một trong những phần chia sẻ được chú ý nhất tại tọa đàm đến từ cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Lê Công Vinh. Từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, Nhật Bản, cũng như đi tham quan các học viện đào tạo hàng đầu như Benfica, Porto, Công Vinh mang đến tọa đàm một góc nhìn so sánh hiếm có.

Anh nhắc lại chính mình từng thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đấu trường đã giúp không ít VĐV trưởng thành, sau này trở thành những gương mặt nổi tiếng, được gọi lên đội tuyển quốc gia. Nhưng theo Công Vinh, để bóng đá nói riêng và thể thao nói chung phát triển, trước hết phải bắt đầu từ chính địa phương: cần có truyền thông, cần những câu chuyện truyền cảm hứng ngay tại nơi VĐV trưởng thành, để trẻ em nhìn vào đó mà nuôi tham vọng, nỗ lực theo đuổi.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam chơi bóng ở nhiều nước ẢNH: BTC

"Ở Nhật có câu nói: thể thao là văn hóa", Công Vinh chia sẻ. Theo anh, khi thể thao trở thành một phần văn hóa, thấm vào từng đứa trẻ, từng con người, kể cả những nhà làm quản lý, các em nhỏ sẽ tự tìm đến với thể thao nhiều hơn, thay vì phải được vận động, kêu gọi.

Nhìn lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Công Vinh thẳng thắn nhận xét những câu chuyện truyền cảm hứng như vậy "chưa có nhiều" và cho rằng cần làm nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Anh cũng nhấn mạnh, song song với việc cạnh tranh thành tích để hướng đến đội tuyển quốc gia, cần có cơ chế tốt hơn dành cho VĐV.

Những chia sẻ đắt giá

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trình bày tham luận đặt ra 7 câu hỏi về vai trò thực sự của đại hội, trong đó có những dẫn chứng đáng chú ý.

Đáng chú ý nhất là sự chênh lệch giữa số nội dung tranh huy chương trong nước với chương trình thi đấu Olympic. Tại Đại hội lần thứ X, môn cử tạ có đến 30 nội dung tranh huy chương, trong khi Olympic Los Angeles 2028 chỉ có 12 nội dung; môn bắn súng có 51 nội dung trong nước, nhưng Olympic chỉ công nhận 15. Theo ông Nam Nhân, điều này cho thấy nhiều huy chương trong nước chưa chắc phản ánh đúng năng lực cạnh tranh ở đấu trường Olympic, nếu muốn nhắm đến mục tiêu đó thì phải đầu tư đến từng nội dung cụ thể, chứ không chỉ đầu tư theo tên môn thể thao.

Một dẫn chứng khác cũng rất đáng suy ngẫm: tại đại hội năm 2022, Trần Thị Nhi Yến khi đó mới 17 tuổi, vô địch 100m nữ với thành tích 11 giây 75, rồi cải thiện xuống 11 giây 40 vào năm 2024. Đó là bước tiến đáng kể, nhưng vẫn còn cách khá xa chuẩn trực tiếp 11 giây 07 của Olympic Paris 2024, minh chứng rõ cho việc vô địch quốc gia chưa đồng nghĩa với việc đã đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Ông Nguyễn Nam Nhân có phần chia sẻ ấn tượng ẢNH: BTC

Bên cạnh phần tham luận chính, tọa đàm còn ghi nhận nhiều ý kiến đáng chú ý khác. Chuyên gia Đoàn Minh Xương dẫn lại một con số từng được FIFA công bố: chỉ 0,02% trẻ em theo đuổi bóng đá có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ông kể lại đợt tuyển sinh năm 2007 của Học viện HAGL, khi 18.000 em nhỏ đăng ký nhưng cuối cùng chỉ còn vài em theo được đến cùng, trong đó 4, 5 người sau này lên tuyển quốc gia, chính là lứa của Công Phượng. Từ đó, ông cho rằng cần sớm xây dựng mô hình giáo dục gắn liền với thể thao, cam kết đầu ra và định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho VĐV, thay vì để các em và gia đình tự đối mặt với rủi ro quá lớn.

Trong khi đó, HLV điền kinh Thanh Hương, người từng dẫn dắt Trần Thị Nhi Yến, Lê Tú Chinh, mang đến góc nhìn từ chính quá trình huấn luyện. Bà kể lại Tú Chinh ban đầu không chạy nhanh, nên phải để VĐV trẻ có đam mê trước, cho thi đấu ở những giải nhỏ để tự tin dần rồi mới ra đấu trường lớn. Theo bà, sai lầm thường gặp của HLV là gây áp lực thành tích lên VĐV trẻ mới lên đội tuyển, ép tập quá sức dễ dẫn đến chấn thương, trong khi điều cần nhất lúc VĐV trẻ gặp thất bại là công tác tâm lý, chứ không phải thêm áp lực.

Nhìn chung, các chuyên gia khác còn chia sẻ rất nhiều ý kiến giá trị, hướng đến việc giúp Đại hội Thể thao toàn quốc trở thành bệ phóng đích thực cho nhiều VĐV trẻ trong tương lai.