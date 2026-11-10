Xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc đoạt HCB thế giới: Lập kỳ tích giành vé dự Olympic Los Angeles 2028

HCB cá nhân và tấm vé dự Olympic

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vừa xuất sắc giành tấm HCB cá nhân nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ tại giải vô địch thế giới 2026 ở Doha, Qatar. Điều này đồng nghĩa với việc Thu Vinh chính thức trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên có vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Nội dung 25 m súng ngắn thể thao là thế mạnh của Thu Vinh và cô từng đạt hạng 4 tại ASIAD 20 vừa qua ở Nhật Bản.

Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành suất dự Olympic 2028 ẢNH: CMH

Trịnh Thu Vinh và các đồng đội giành HCĐ

Bên cạnh đó, các nữ xạ thủ Việt Nam còn mang về tấm HCĐ nội dung đồng đội 25 m súng ngắn thể thao.

Sau 60 loạt bắn, các nữ xạ thủ Việt Nam đạt 1745 (-54x) điểm để xếp hạng 3 chung cuộc. Bộ ba Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Thùy Trang - Nguyễn Thùy Dung xếp trên đội tuyển mạnh Trung Quốc, chỉ đứng sau đội vô địch Ấn Độ và đội Hàn Quốc (sở hữu 2 nhà đương kim vô địch Olympic súng ngắn nữ trong đội hình là Yang Ji-in và Oh Ye-jin).

Đây cũng chính là nội dung mà cuối năm ngoái Thu Vinh - Thùy Trang - Thùy Dung từng giành HCV và thiết lập kỷ lục SEA Games mới với thành tích 1.746 điểm. Chiều nay 10.11, Thu Vinh là người thi đấu nổi bật nhất sau 2 bài bắn nhanh và bắn tiêu chuẩn với 285 (-21x) điểm, góp công giúp đội hình Việt Nam giành tấm HCĐ.