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    Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến khởi sắc vẫn tụt bậc

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Trần Quyết Chiến dù thi đấu khởi sắc tại World Cup billiards Yanggu 2026 nhưng vẫn tụt bậc trên bảng xếp hạng. Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam duy nhất cải thiện vị trí dịp này, lên đứng hạng 9 thế giới.

    Trần Quyết Chiếp tiếp tục bị trừ điểm

    World Cup billiards Yanggu 2026 diễn ra tại Hàn Quốc khép lại vào ngày 8.11. Tại giải đấu tổ chức ở xứ sở kim chi, Trần Quyết Chiến, Thanh Lực và Bao Phương Vinh là những cơ thủ có thành tích tốt nhất khi cùng vào đến vòng tứ kết.

    Trần Quyết Chiến dù có màn trình diễn khởi sắc và tiến khá sâu, nhưng vẫn bị trừ điểm và tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng. Theo bảng xếp hạng Liên đoàn Billiards carom 3 băng thế giới (UMB Events) mới nhất được cập nhật sau World Cup billiards Yanggu 2026, Quyết Chiến đứng ở vị trí thứ 18 với 156 điểm. Trước giải đấu ở Hàn Quốc, tay cơ 42 tuổi đứng hạng 17 (184 điểm).

    Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến khởi sắc vẫn tụt bậc- Ảnh 1.

    Trần Quyết Chiến vào đến tứ kết World Cup billiards Yanggu 2026, dừng bước trước cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan)

    ẢNH: P.L

    Theo quy định của UMB, các cơ thủ tranh tài World Cup billiards Yanggu 2026 phải bảo vệ điểm số tại World Cup billiards Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra vào tháng 6.2025. Tại giải đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái, Quyết Chiến giành vị trí á quân và được cộng đến 54 điểm. Trong khi tại giải đấu gần nhất ở Hàn Quốc, tay cơ gốc Hà Tĩnh vào đến tứ kết và chỉ được 26 điểm. Đó là lý do anh bị trừ 28 điểm.

    Bao Phương Vinh từ 247 lên 255 điểm

    Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam duy nhất cải thiện vị trí sau World Cup billiards Yanggu 2026. Tay cơ sinh năm 1995 từ hạng 10 lên hạng 9, hiện có 255 điểm.

    Chiêm Hồng Thái (từ 204 lên 206 điểm), Trần Thanh Lực (từ 196 lên 204 điểm), giẫm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng. Hồng Thái đứng ở vị trí thứ 13, còn Thanh Lực đứng 14.

    Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến khởi sắc vẫn tụt bậc- Ảnh 2.

    Bao Phương Vinh hiện là cơ thủ Việt Nam có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng

    ẢNH: P.L

    Số 1 thế giới Cho Myung-woo thất bại trước Trần Quyết Chiến tại vòng 16 cơ thủ. Dù vậy, VĐV Hàn Quốc vẫn giữ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng, hiện có 524 điểm. Tay cơ có biệt danh "thần đồng" tạo ra cách biệt khá lớn với nhóm bám đuổi.

    Các cơ thủ còn lại trong tốp 10: Eddy Merckx (412 điểm, hạng 2), Marco Zanetti (296 điểm, hạng 3), Dick Jaspers (290 điểm, hạng 4), Martin Horn (284 điểm, hạng 5), Tasdemir Tayfun (282 điểm, hạng 6), Berkay Karakurt (280 điểm, hạng 7), Frederic Caudron (254 điểm, hạng 8), Glenn Hofman (252 điểm, hạng 10).

    Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến khởi sắc vẫn tụt bậc- Ảnh 3.

    Bảng xếp hạng UMB Events mới nhất

    ẢNH: CMH

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