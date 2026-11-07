Billiards: Trần Quyết Chiến có sê-ri cao nhất giải, Việt Nam vẫn vắng bóng ở bán kết

Tại vòng tứ kết diễn ra chiều nay 7.11, cơ thủ Việt Nam góp mặt ở 3 trong tổng số 4 trận đấu. Tuy nhiên, cả Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh đều không thể giành vé vào bán kết World Cup billiards Yanggu 2026.

Trước đó tại vòng 16 cơ thủ, Trần Quyết Chiến có màn trình diễn vô cùng thăng hoa để đánh bại đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc) với điểm số cách biệt 50-23. Dù vậy, hành trình của tay cơ số một Việt Nam tại xứ sở kim chi đã dừng lại ở tứ kết.

Trong trận thắng Cho Myung-woo, Trần Quyết Chiến đã tạo bước ngoặt bằng sê-ri 16 điểm. Đây cũng sê-ri điểm cao nhất tại World Cup billiards Yanggu 2026 tính đến trước vòng bán kết.

Trần Quyết Chiến vẫn đang trên đường tìm lại phong độ đỉnh cao ẢNH: P.L

Nhưng đến vòng đấu dành cho 8 cơ thủ hay nhất, Trần Quyết Chiến không thể bùng nổ. Trong khi đó, lão tướng Dick Jaspers đã thi đấu quá già rơ và tận dụng rất tốt các cơ hội để bứt phá. Ngay từ đầu trận, cơ thủ người Hà Lan đã có sê-ri 13 để tạo lợi thế và giữ được cách biệt an toàn này cho đến khi về đích. Chung cuộc, Quyết Chiến thua Jaspers 30-50, sau 20 lượt cơ.

Chiều cùng ngày, Bao Phương Vinh thua Eddy Merckx (Bỉ) với điểm số 28-50, sau 28 lượt cơ. Trần Thanh Lực nhận thất bại trước Glenn Hofman (Hà Lan) với điểm số 17-50, sau 21 lượt cơ.

Tay cơ từng 32 vô địch World Cup billiards đã chơi quá hay trước Trần Quyết Chiến ở trận tứ kết ẢNH: P.L

Những cặp đấu ở vòng bán kết World Cup billiards Yanggu 2026: Eddy Merckx (Bỉ) chạm trán Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Glenn Hofman so tài Dick Jaspers trong trận "derby" Hà Lan.

Vòng bán kết và trận chung kết World Cup billiards Yanggu 2026 sẽ diễn ra trong ngày 8.11.