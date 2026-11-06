Billiards: Trần Quyết Chiến ngược dòng đánh bại 'hoàng tử' Ai Cập, tiến sát vòng knock-out

Chiều 6.11, ở lượt trận thứ hai bảng G - vòng đấu chính World Cup billiards Yanggu 2026 đang diễn ra tại Hàn Quốc, Trần Quyết Chiến chạm trán Sameh Sidhom (Ai Cập). Đây là đối thủ đầy duyên nợ với tay cơ số một Việt Nam. Họ đã nhiều lần gặp nhau tại các giải đấu quốc tế.



Theo đó, Trần Quyết Chiến đã từng đánh bại Sameh Sidhom trong 2 trận chung kết World Cup billiards, lần lượt tại Porto năm 2024 và Bogota năm 2025. Tuy nhiên, ở trận đấu gần nhất 2 cơ thủ này gặp nhau, đại diện Việt Nam khi đó không có phong độ tốt và đã nhận thất bại.

Trần Quyết Chiến tiến sát vào vòng knock-out World Cup billiards Yanggu 2026 ẢNH: P.L

Đến hôm nay, Trần Quyết Chiến đã "đòi nợ" thành công khi ngược dòng đánh bại Sameh Sidhom với điểm số 40-29, sau 23 lượt cơ. Ở trận đấu này, đại diện Việt Nam nắm lợi thế trong hiệp 1. Tay cơ sinh năm 1984 ghi điểm rất đều tay và có sê-ri 6 để đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 10, dẫn trước 22-13.

Khi trở lại bàn đấu, Quyết Chiến đã không thể ghi điểm trong 5 lượt cơ liền. Sidhom không bỏ lỡ cơ hội này. Tay cơ Ai Cập phản công quyết liệt và vươn lên dẫn ngược 26-23.

Trong giai đoạn nước rút của trận đấu, Trần Quyết Chiến đã tỏa sáng đúng lúc để giành lại thế chủ động. Ở lượt cơ 18, đại diện Việt Nam tung sê-ri 8 để một lần nữa vươn lên dẫn điểm trước VĐV người Ai Cập, 32-26. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng giúp Quyết Chiến giành chiến thắng chung cuộc.

Sidhom là cơ thủ có nhiều duyên nợ với Trần Quyết Chiến ẢNH: P.L

Sau 2 trận, Trần Quyết Chiến toàn thắng và bước 1 chân vào vòng knock-out đầu tiên (16 cơ thủ) của World Cup billiards Yanggu 2026. Ở lượt trận cuối, tay cơ số một Việt Nam sẽ chạm trán Mikael Devogelaere (Pháp).

Cùng giờ, Bao Phương Vinh cũng đánh bại Mikael Devogelaere tại lượt trận thứ hai bảng G với điểm số 40-34 sau 19 lượt cơ. Bao Phương Vinh lúc này sở hữu thành tích 2 trận toàn thắng và rộng cửa góp mặt ở vòng 16 cơ thủ. Đối thủ của nhà cựu vô địch thế giới ở lượt trận cuối bảng G là Sameh Sidhom.

Quốc Thuận là cơ thủ Việt Nam mang đến bất ngờ lớn nhất tính đến lúc này. Trước đó ở trận ra quân, anh đánh bại cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) ẢNH: P.L

Kết quả của các trận đấu có cơ thủ Việt Nam: Chiêm Hồng Thái thua Dick Jaspers 21-40, Phạm Quốc Thuận thắng Nguyễn Đình Quốc 40-27, Trần Thanh Lực đánh bại Huberney Catano với điểm số 40-26.

Phạm Quốc Thuận (bảng F), Trần Thanh Lực (bảng E) hiện cũng có 2 trận thắng và đã tiến rất gần đến vòng knock-out. Nguyễn Đình Quốc (1 thắng, 1 thua) sẽ cạnh tranh trực tiếp với Dick Jaspers ở lượt trận cuối bảng F.