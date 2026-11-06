Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn, hòa nghẹt thở Bao Phương Vinh tại World Cup

Hôm nay 6.11 diễn ra vòng đấu chính World Cup billiards Yanggu 2026. Vòng đấu này có sự góp mặt của 6 cơ thủ Việt Nam gồm: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Đình Quốc, Phạm Quốc Thuận và Trần Thanh Lực.

Trần Quyết Chiến có sê-ri 11

Trận đấu tâm điểm là màn đọ sức của 2 cơ thủ tốp đầu Việt Nam, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tại bảng G.

Trần Quyết Chiến đang dần lấy lại phong độ ẢNH: P.L

Cả hai tay cơ đều nhập cuộc khá chậm. Sau 6 lượt cơ đầu tiên, Trần Quyết Chiến chỉ ghi được 4 điểm, trong khi Bao Phương Vinh có vỏn vẹn 1 điểm. Phải đến lượt cơ thứ 7, VĐV sinh năm 1984 mới bứt tốc bằng sê-ri lớn 11 điểm để vươn lên dẫn 15-1. Ngay sau đó, nhà vô địch thế giới năm 2023 đã đáp trả bằng sê-ri 7 điểm để rút ngắn cách biệt còn 8-15.

Trần Quyết Chiến đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 10 với lợi thế dẫn điểm, 21-9.

Bao Phương Vinh bùng nổ trong hiệp 2

Sang hiệp 2, Quyết Chiến tiếp tục bứt tốc với sê-ri 7 (lượt cơ thứ 12) để vươn lên dẫn 29-19. Bên kia chiến tuyến, Bao Phương Vinh cũng bắt đầu vùng lên mạnh mẽ, chơi ăn miếng trả miếng bằng sê-ri 5 và 6 điểm trong hai lượt cơ liên tiếp (13 và 14).

Sau 15 lượt cơ, trận đấu đã trở về thế cân bằng với điểm số 32-32.

Bao Phương Vinh có hiệp 2 thăng hoa và thoát thua ở trận ra quân vòng đấu chính World Cup billiards Yanggu 2026 ẢNH: P.L

Đến lượt cơ thứ 16, Bao Phương Vinh tiếp tục có sê-ri 5 điểm để lần đầu tiên qua mặt đàn anh trong trận đấu này, dẫn 37-35. Tay cơ sinh năm 1995 tiến gần đến chiến thắng khi dẫn 38-35 sau 17 lượt cơ.

Ở lượt cơ thứ 18, Trần Quyết Chiến tận dụng tốt cơ hội đã tung sê-ri 5 một cách lạnh lùng để chạm điểm 40. Trong lượt cơ đề-pa hậu, Phương Vinh ghi thêm 2 điểm để có trận hòa đầy kịch tính trước đàn anh.

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Binh vẫn còn 2 trận đấu nữa tại bảng G, gặp Sameh Sidhom (Ai Cập) và Mikael Devogelaere (Pháp) vào chiều cùng ngày.

Quốc Thuận thắng sốc Jaspers

Kết quả các cặp đấu diễn ra cùng giờ: Nguyễn Đình Quốc thắng Chiêm Hồng Thái 40-34 (bảng F), Trần Thanh Lực đánh bại Kang Ja-in (Hàn Quốc) với điểm số 40-31 (bảng E). Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này thuộc về màn đọ sức còn lại của bảng F. Phạm Quốc Thuận đã ngược dòng thắng sốc cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) với điểm số 40-38.

Vòng đấu chính World Cup billiards Yanggu 2026 quy tụ 32 cơ thủ, được chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 VĐV). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cái tên đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng knock-out đầu tiên (16 cơ thủ).