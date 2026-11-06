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    Lịch thi đấu billiards hôm nay (6.11): Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Duyên nợ đưa Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh nằm cùng bảng tại vòng đấu chính giải World Cup billiards Yanggu - Hàn Quốc 2026.

    Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đình Quốc và Phạm Quốc Thuận là 3 cơ thủ đã xuất sắc vượt qua vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái được đặc cách xuất hiện ở vòng đấu chính giải World Cup billiards Yanggu 2026, sẽ tranh tài vào hôm nay 6.11.

    Duyên nợ đưa Trần Quyết Chiến vào bảng G, nơi Bao Phương Vinh đã đứng chờ sẵn. Ngoài ra, bảng đấu này còn có Sameh Sidhom (Ai Cập) và Mikael Devogelaere (Pháp). Trong đó, Sidhom cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ carom 3 băng Việt Nam. Tay cơ người Ai Cập và Quyết Chiến từng gặp nhau không ít lần trước đây, đặc biệt là ở các trận chung kết World Cup billiards.

    Ở trận ra quân bảng G, Trần Quyết Chiến chạm trán đàn em Bao Phương Vinh lúc 10 giờ (theo giờ Việt Nam). Tay cơ gốc Hà Tĩnh sẽ lần lượt thi đấu 2 trận tiếp theo vào lúc 14 giờ và 18 giờ.

    Lịch thi đấu billiards hôm nay (6.11): Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ- Ảnh 1.

    Trần Quyết Chiến có màn trình diễn bùng nổ ở trận quyết định của vòng loại cuối cùng để giành vé vào vòng đấu chính

    ẢNH: P.L

    Đáng chú ý, bảng F có đến 3 cơ thủ Việt Nam là Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Đình Quốc, Phạm Quốc Thuận và cựu số một thế giới Dick Jaspers (Hà Lan). Lượt trận đầu tiên của bảng F diễn ra lúc 10 giờ với 2 cặp đấu: Jaspers gặp Quốc Thuận, trong khi Hồng Thái so tài Đình Quốc. Hai lượt trận tiếp theo của bảng F tranh tài lúc 14 giờ và 18 giờ.

    Trần Thanh Lực nằm ở bảng E với Martin Horn (Đức), Kang Ja-in (Hàn Quốc) và Huberney Catano (Colombia). Thanh Lực cũng đấu trận ra quân lúc 10 giờ, gặp Kang Ja-in. Cơ thủ Việt Nam gặp 2 đối thủ còn lại lúc 14 giờ và 18 giờ.

    Lịch thi đấu billiards hôm nay (6.11): Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ- Ảnh 2.

    Bao Phương Vinh từng chạm trán Trần Quyết Chiến ở trận chung kết giải vô địch thế giới (World Championship) năm 2023

    ẢNH: P.L

    Vòng đấu chính World Cup billiards Yanggu 2026 quy tụ 32 cơ thủ, được chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 VĐV). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cái tên đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng knock-out đầu tiên (16 cơ thủ).

    Các trận đấu của giải World Cup billiards Yanggu 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (https://billiards.sooplive.com/schedule).

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