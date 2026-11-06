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    Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri, thắng thuyết phục nhà vô địch Tây Ban Nha

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Cơ thủ Việt Nam Đào Văn Ly tiếp tục thể hiện phong độ cao khi ra sân ở ván đấu đơn nam, góp công lớn giúp đội NH Pay giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Welcome Phoenix tại giải billiards đồng đội PBA Team League 2026-2027.

    Đào Văn Ly giúp NH Pay ngược dòng ngoạn mục

    Lượt trận thứ sáu - chặng 4 giải billiards đồng đội PBA Team League diễn ra trong ngày 5.11. Trong đó, màn đọ sức giữa NH Pay và Welcome Phoenix là trận đấu tâm điểm. Ở cuộc đối đầu này, Đào Văn Ly một lần nữa tỏa sáng và góp công lớn giúp tập thể NH Pay tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục để thắng với tỷ số 4-2 trước đối thủ sừng sỏ.

    NH Pay nhập cuộc không tốt khi để Welcome Phoenix vươn lên dẫn trước 2-0, lần lượt ở ván đấu đôi nam và đôi nữ. Tuy nhiên, thế trận sau đó đã đảo chiều một cách nhanh chóng kể từ ván đấu thứ ba, khi đội trưởng Cho Jae-ho (Hàn Quốc) xuất trận. Thủ quân của NH Pay đã đánh bại lão tướng Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) với điểm số 15/12, đồng thời tạo ra bước ngoặt lớn của trận đấu.

    Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri, thắng thuyết phục nhà vô địch Tây Ban Nha- Ảnh 1.

    Đào Văn Ly liên tiếp gây ấn tượng ở thể thức PBA Team League, trong màu áo NH Pay

    ẢNH: P.L

    Từ ván thứ tư đến ván thứ sáu, các cơ thủ NH Pay liên tiếp đánh bại đối phương. Trong đó, Đào Văn Ly đã ghi dấu ấn ở ván thứ năm, thi đấu đơn nam chạm 11 điểm. Theo đó, cơ thủ Việt Nam chạm trán với cao thủ Tây Ban Nha Daniel Sanchez - người từng giành nhiều chức vô địch ở đấu trường UMB (Liên đoàn Billiards carom thế giới) và cả PBA.

    Đào Văn Ly đã giành chiến thắng chóng vánh với điểm số 11/4, chỉ sau 3 lượt cơ. Ở ván đấu này, đại diện Việt Nam đã có sê-ri 8 điểm ở lượt cơ thứ hai để tạo lợi thế.

    NH Pay duy trì phong độ cao để giành chiến thắng. Trong đó, Đào Văn Ly liên tiếp gây ấn tượng. Trước đó ở lượt trận thứ tư (gặp SY Builders), VĐV Việt Nam đã rực sáng với "đường cơ hoàn hảo" ghi 11 điểm ngay trong lượt đề-pa để đánh bại nhà vô địch PBA người Nhật Bản Yusuke Mori.

    Kết quả của các cặp đấu thuộc lượt trận thứ sáu: Legend 4-3 High1 Winners, Breakers 4-3 SY Builders, Harim 4-2 Laon, Weebies 4-3 Hana Card.


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    Billiards cơ thủ Việt Nam Đào Văn Ly PBA Team League PBA

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