Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn, thắng ấn tượng số 1 thế giới Cho Myung-woo

Trận đại chiến giữa Trần Quyết Chiến và đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc) thuộc vòng 16 cơ thủ World Cup billiards Yanggu 2026 diễn ra vào đầu giờ chiều 7.11. Trước cuộc so tài này, ngôi sao của xứ sở kim chi được đánh giá cao hơn, còn đại diện Việt Nam vẫn đang trên hành trình đi tìm lại phong độ đỉnh cao.



Trần Quyết Chiến tạo bước ngoặt bằng sê-ri 16

Trái ngược với nhiều dự đoán, màn đối đầu này đã diễn ra với sự áp đảo tuyệt đối từ cơ thủ Việt Nam. Trần Quyết Chiến nhập cuộc tốt, tung sê-ri đúng lúc để tạo ra lợi thế lớn rồi băng băng về đích, qua đó giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.

Sau 9 lượt cơ, thế trận vẫn khá cân bằng, khi Trần Quyết Chiến dẫn trước 18-16. Đến lượt cơ thứ 10, cơ thủ Việt Nam bất ngờ bứt tốc bằng sê-ri lớn 16 điểm, gia tăng cách biệt thành 34-16 và đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trần Quyết Chiến thể hiện phong độ cao để đánh bại đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo ẢNH: P.L

Ở hiệp 2, Cho Myung-woo cho thấy anh phần nào bị ảnh hưởng về tâm lý khi bị Trần Quyết Chiến dẫn trước khá xa. Tay cơ Hàn Quốc không còn duy trì được sự chuẩn xác trong những cú đánh và thậm chí bỏ lỡ những hình bi dễ.

Không gặp sự phản kháng đáng kể nào từ đối thủ, Trần Quyết Chiến thong dong về đích. Ở lượt cơ thứ 18, VĐV Việt Nam có thêm sê-ri 7 để đánh bại Cho Myung-woo với điểm số cách biệt 50-23.

Cho Myung-woo dừng chân khi đối mặt cơ thủ giàu kinh nghiệm như Trần Quyết Chiến ẢNH: P.L

3/4 trận đấu của tứ kết có cơ thủ Việt Nam

Ở trận đấu cùng giờ, Trần Thanh Lực vượt qua Huberney Catano (Colombia) với điểm số 50-38, sau 24 lượt cơ.

Trước đó, Bao Phương Vinh là người giành chiến thắng chung cuộc ở trận "derby" Việt Nam khi chạm trán "ngựa ô" Phạm Quốc Thuận. Nhà vô địch billiards carom 3 băng thế giới năm 2023 đã thắng với điểm số 50-42, sau 29 lượt cơ.

Như vậy, vòng tứ kết World Cup billiards Yanggu 2026 có sự góp mặt của 3 tay cơ Việt Nam: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh.

Trần Thanh Lực lần thứ hai đánh bại Cattano chỉ trong 2 ngày ẢNH: P.L

Đáng chú ý, 3 trong tổng số 4 trận tứ kết đều có sự xuất hiện của cơ thủ Việt Nam. Trong khi đó, đại diện của chủ nhà Hàn Quốc lại vắng bóng tại vòng đấu dành cho 8 tay cơ mạnh nhất World Cup billiards Yanggu 2026.

Các trận tứ kết sẽ tiếp tục trong chiều và tối nay 7.11. Theo đó, Bao Phương Vinh chạm trán Eddy Merckx (Bỉ), Trần Thanh Lực gặp Glenn Hofman (Hà Lan), trong khi Trần Quyết Chiến so tài Dick Jaspers (Hà Lan). Trận tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ) và Ruben Legazpi (Tây Ban Nha).