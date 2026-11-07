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    Lịch đấu billiards ngày 7.11: Trần Quyết Chiến gặp thần đồng, Bao Phương Vinh đụng 'ngựa ô'

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Nằm cùng một bảng tại vòng đấu chính, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã xuất sắc giành vé góp mặt tại vòng knock-out của World Cup billiards Yanggu - Hàn Quốc 2026.

    Mỗi bảng tại vòng chính có 4 cơ thủ, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cái tên đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng knock-out đầu tiên (16 cơ thủ) của World Cup billiards Yanggu 2026. Tại vòng đấu này (tranh tài vào ngày 6.11), Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh cùng rơi vào bảng G, bên cạnh Sameh Sidhome (Ai Cập) và Mikael Devogelaere (Pháp).

    Kịch bản đẹp nhất mà người hâm mộ carom 3 băng Việt Nam mong chờ đã thật sự xảy ra. Đó là Phương Vinh (nhất bảng) và Quyết Chiến (nhì bảng) đã có màn thể hiện tốt và cùng nhau giành vé đi tiếp.

    Ở trận đấu loại trực tiếp tranh vé tứ kết, Trần Quyết Chiến chạm trán Cho Myung-woo vào lúc 12 giờ 30 hôm nay 7.11 (theo giờ Việt Nam). Cơ thủ có biệt danh "thần đồng" Hàn Quốc hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Đây sẽ là thử thách cực đại đối với tay cơ số một Việt Nam trong hành trình chinh phục giải đấu tại xứ sở kim chi.

    Lịch đấu billiards ngày 7.11: Trần Quyết Chiến gặp thần đồng, Bao Phương Vinh đụng 'ngựa ô'- Ảnh 1.

    Trần Quyết Chiến đang có màn trình diễn khởi sắc tại World Cup billiards Yanggu 2026

    ẢNH: P.L

    Trong khi đó, Bao Phương Vinh đụng độ với cơ thủ đồng hương Phạm Quốc Thuận tại vòng knock-out, vào lúc 10 giờ. Phương Vinh hiện sở hữu phong độ khá cao, đã vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại. Bên kia chiến tuyến, Phạm Quốc Thuận được xem như "ngựa ô", là cơ thủ mang đến bất ngờ lớn nhất tại giải đấu tính đến lúc này. Tay cơ kỳ cựu của Việt Nam thậm chí đã đánh bại cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) ở trận ra quân vòng bảng.

    Trần Thanh Lực tái đấu Huberney Catano (Colombia), vào lúc 12 giờ 30. Đây là màn so tài thứ hai của Thanh Lực và Catano chỉ trong vòng 2 ngày. Trước đó tại vòng bảng, đại diện Việt Nam đã đánh bại VĐV người Colombia với điểm số cách biệt 40-26, sau 18 lượt cơ.

    Lịch đấu billiards ngày 7.11: Trần Quyết Chiến gặp thần đồng, Bao Phương Vinh đụng 'ngựa ô'- Ảnh 2.

    Cho Myung-woo hiện đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới

    ẢNH: P.L

    Đáng chú ý, những cái tên giành chiến thắng ở vòng 16 cơ thủ sẽ tiếp tục thi đấu trận tứ kết diễn ra vào chiều và tối cùng ngày (7.11).

    Các trận đấu của giải World Cup billiards Yanggu 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (https://billiards.sooplive.com/schedule).

    Lịch thi đấu vòng 16 cơ thủ World Cup billiards Yanggu 2026

    10 giờ: Kim Haeng-jik gặp Ruben Legazpi, Tasdemir Tayfun so tài Marco Zanetti, Eddy Merckx chạm trán Berkay Karakurt, Bao Phương Vinh đụng độ Phạm Quốc Thuận.

    12 giờ 30: Heo Jung-han đọ sức Glenn Hofman, Trần Thanh Lực tái đấu Huberney Catano, Dick Jaspers đối đầu Sergio Jimenez, Trần Quyết Chiến đại chiến Cho Myung-woo.





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