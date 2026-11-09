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    Billiards: Cơ thủ Việt Nam 'ăn trắng' nhà vô địch PBA, giành ngôi nhất chặng

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Ngô Đình Nại đã chơi rất hay để thắng cách biệt trước Murat-Naci Coklu, góp công giúp đội Legend cán đích chặng 4 giải billiards PBA Team League ở vị trí đầu tiên.

    Lượt trận thứ chín (cuối cùng) của chặng 4 giải billiards đồng đội PBA Team League 2026-2027 diễn ra ngày 8.11. Trong ngày thi đấu chốt hạ, Legend đối mặt thử thách mang tên Hana Card.

    Ngô Đình Nại thắng Coklu 11/0

    Hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi nảy lửa. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Legend, với tỷ số sát nút 4-3. Trong đó, Ngô Đình Nại đã góp công lớn để mang về chiến thắng quý giá cho đội nhà, khi đánh bại tay cơ người Thổ Nhĩ Kỳ Murat-Naci Coklu ở ván thứ năm (đấu đơn nam chạm 11 điểm).

    Trước đối thủ sừng sỏ từng vô địch World Cup billiards (thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới - UMB) và đăng quang PBA Tour, Ngô Đình Nại vẫn thể hiện sự tự tin cao độ. Cơ thủ Việt Nam thậm chí còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi thắng với điểm số cách biệt 11/0 trước Coklu.

    Billiards: Cơ thủ Việt Nam 'ăn trắng' nhà vô địch PBA, giành ngôi nhất chặng- Ảnh 1.

    Ngô Đình Nại liên tục giành chiến thắng trong những ván đấu đơn, góp công giúp đội Legend giành ngôi nhất chặng 4 PBA Team League

    ẢNH: P.L

    Cũng tại màn so tài này, Nguyễn Quốc Nguyện xuất trận ở ván thứ ba (đấu đơn nam chạm 15 điểm) trong màu áo đội Hana Card. Nguyễn Quốc Nguyện đã để thua với điểm số 5/15 trước cao thủ Hàn Quốc Kang Dong-koong (của đội Legend).

    Chiến thắng này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với tập thể Legend. Ngô Đình Nại cùng các đồng đội đã vô địch chặng 4, qua đó giành vé góp mặt tại vòng chung kết giải billiards đồng đội PBA Team League vào cuối mùa.

    Tại chặng 4, đội Legend giành ngôi đầu với tổng cộng 20 điểm khi sở hữu 7 trận thắng và nhận 2 thất bại. Đội NH Pay xếp vị trí nhì bảng với 19 điểm (6 thắng, 3 thua). Vị trí thứ ba thuộc về Loan, với 17 điểm.

    Kết quả các trận còn lại của ngày thi đấu cuối cùng, thuộc chặng 4 PBA Team League: Weebies 4-1 Harim, Loan 3-4 SY Builders, NH Pay 4-0 Breakers, Welcome Phoenix 2-4 High1 Winners.

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