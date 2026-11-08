Billiards: Ngô Đình Nại thắng cách biệt nhà vô địch PBA, giữ vững ngôi đầu

Lượt trận thứ tám - chặng 4 giải billiards đồng đội PBA Team League 2026-2027 tranh tài ngày 7.11. Trận đấu muộn nhất là màn so tài giữa đội Legend (có Ngô Đình Nại) và SY Builders. Ở trận này, Ngô Đình Nại cùng các đồng đội đã tạo ra màn lội ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2.

Ngô Đình Nại, Nguyễn Trần Thanh Tạo cùng thắng 11/1

Trước đó, đội Legend đã ra quân thuận lợi khi thắng ván đấu đôi nam. Nhưng đến ván đấu thứ hai và thứ ba (lần lượt đấu đôi nữ và đơn nam chạm 15 điểm), Legend lại liên tiếp để thua.

Khi đang bị dẫn trước 2-1, Legend đã bùng nổ trở lại và giành chiến thắng trong 3 ván đấu tiếp theo. Trong đó, Ngô Đình Nại xuất trận ở ván thứ năm (đấu đơn nam chạm 11 điểm). Cơ thủ Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Yusuke Mori - VĐV người Nhật Bản từng giành chức vô địch PBA Tour.

Ngô Đình Nại vẫn đang miệt mài đi tìm chức vô địch PBA Tour (cá nhân) đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: P.L

Ngay trong lượt cơ đầu tiên, Đình Nại đã có sê-ri 6 điểm. Đây chính là tiền đề cho đại diện Việt Nam đánh bại Mori với điểm số cách biệt 11/1, sau 4 lượt cơ.

Chiến thắng này giúp Legend giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng của chặng 4 PBA Team League mùa này. Đội của Ngô Đình Nại hiện có 18 điểm (6 thắng, 2 thua).

Cùng ngày, đội Welcome Phoenix thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước Weebies. Trong đó, Nguyễn Trần Thanh Tạo là người đã ấn định chiến thắng cho tập thể "phượng hoàng". Trước đó, khi trận đấu đang ở thế cân bằng với tỷ số 3-3, Thanh Tạo xuất trận ở ván cuối cùng (đấu đơn nam chạm 11 điểm), so tài cao thủ Hàn Quốc Kang Min-gu.

Thanh Tạo chỉ mất vỏn vẹn 2 lượt cơ để đánh bại gương mặt từng lên ngôi vô địch PBA Tour. Đại diện Việt Nam đề-pa ghi 2 điểm. Sau đó, tay cơ sinh năm 1997 tiếp tục tung sê-ri 9 điểm để thắng cách biệt 11/1 trước Kang Min-gu.

Kết quả các cặp đấu còn lại thuộc lượt trận thứ tám vào ngày 7.11: Laon 4-3 Breakers, NH Pay 4-0 Harim, Hana Card 4-3 High1 Winners.