Nâng chất lượng giải pickleball VTV9 Open 2026, tiền thưởng hấp dẫn

Giải pickleball VTV9 Open lần thứ 2 năm 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) phối hợp cùng Liên đoàn Pickleball Việt Nam và Công ty Cổ phần Sport Connect tổ chức từ ngày 20 đến 22.11 tại cụm sân Banger (phường Bình Trưng, TP.HCM).

Giải pickleball VTV9 Open lần thứ 2 năm 2026 hứa hẹn hấp dẫn ẢNH: HÀ KHÁNH

Chia sẻ tại sự kiện công bố giải đấu diễn ra hôm nay, ông Từ Lương - Giám đốc VTV Nam bộ, Trưởng BTC cho biết với tinh thần "Bứt phá cùng pickleball, kết nối sức trẻ và lan tỏa năng lượng", giải là nơi giao lưu giữa các VĐV chuyên nghiệp, phong trào, doanh nhân, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các VĐV trẻ. Qua đó giúp họ có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục có những cái bước đi phát triển cao hơn.

"Thông qua sân chơi thể thao gần gũi, giàu tính kết nối này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy thói quen vận động, lựa chọn cách sống năng động, lành mạnh và cùng lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cuộc sống theo đúng tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", ông Từ Lương nhấn mạnh.

Ông Từ Lương - Giám đốc VTV Nam bộ chia sẻ tại sự kiện công bố giải pickleball VTV9 Open lần thứ 2 năm 2026 ẢNH: HÀ KHÁNH

Giải pickleball VTV9 Open lần thứ 2 năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 800 VĐV, tranh tài ở 9 nội dung gồm: đôi nam báo chí/nghệ sĩ/KOLs, đôi nữ báo chí/nghệ sĩ/KOLs, đôi nam doanh nghiệp, đôi nam chuyên nghiệp, đôi nam nữ chuyên nghiệp, đôi hỗn hợp 7.5, đôi nam 6.0, đôi hỗn hợp 5.5 và đôi nữ 4.6.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 2 tỉ đồng. Trong đó, giải nhất nội dung đôi nam chuyên nghiệp trị giá 120 triệu đồng, giải nhất nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp trị giá 60 triệu đồng; giải nhất nội dung đôi hỗn hợp 7.5 trị giá 50 triệu đồng; giải nhất các nội dung đôi nam và đôi nữ báo chí/nghệ sĩ/KOLs trị giá 30 triệu đồng mỗi nội dung; giải nhất nội dung đôi nam doanh nghiệp trị giá 20 triệu đồng; giải nhất các nội dung đôi nam 6.0, đôi hỗn hợp 5.5 và đôi nữ 4.6 trị giá 15 triệu đồng mỗi nội dung.

Tay vợt Sophia Phương Anh xác nhận tranh tài ở giải pickleball VTV9 Open lần thứ 2 năm 2026 ẢNH: NVCC

Đáng chú ý với sự phối hợp cùng Liên đoàn Pickleball Việt Nam, giải hứa hẹn nâng tầm về chuyên môn, đặc biệt ở công tác trọng tài. Ông Phạm Duy Long - Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn Pickleball Việt Nam cho biết sẽ tiến hành kiểm tra vợt của các VĐV, tuân thủ theo đúng quy định quốc tế. Ngoài ra sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm của VĐV, nhất là các hành vi xúc phạm trọng tài, khán giả và đồng nghiệp.

BTC cho biết lễ khai mạc, bế mạc và các trận chung kết nội dung chuyên nghiệp, nội dung doanh nghiệp sẽ được phát trực tiếp trên kênh VTV9. BTC cũng phối hợp nhà tài trợ vàng Hồng Ân Sports tạo sân chơi trải nghiệm dành cho VĐV và khán giả với những phần quà hấp dẫn.