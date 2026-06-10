Bóng đá trẻ TP.HCM cần những 'nhát búa' phá vỡ vấn đề tồn tại nhiều năm qua

Thiếu môi trường để trưởng thành

Thời điểm này, trên địa bàn TP.HCM, nhiều trung tâm đào tạo trẻ, học viện bóng đá và các lớp bóng đá cộng đồng đang hoạt động rất mạnh. Hàng ngàn phụ huynh sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc để con em được tiếp cận môn thể thao vua từ sớm.

Thế nhưng, đằng sau sự sôi động ấy vẫn tồn tại một nỗi lo kéo dài nhiều năm: đào tạo nhiều nhưng đầu ra chưa tương xứng. Không ít cầu thủ trẻ được rèn luyện bài bản song lại thiếu cơ hội thi đấu thường xuyên để kiểm chứng năng lực và phát triển toàn diện.

Tại hội thảo về bóng đá trẻ TP.HCM diễn ra ngày 10.6, nhiều chuyên gia đã cùng chỉ ra những nút thắt đang cản trở sự phát triển của bóng đá trẻ thành phố.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ (đứng) và HLV Trần Minh Chiến đưa ra nhiều ý kiến tại hội thảo ẢNH: BTC

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ cho rằng muốn bóng đá chuyên nghiệp phát triển thì phải bắt đầu từ nền móng bóng đá trẻ. Theo ông, việc xây dựng hệ thống đào tạo bền vững cần đi cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp và nhà tài trợ nhằm tạo thêm nguồn lực cho các trung tâm đào tạo.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh nhấn mạnh mong muốn lớn nhất của các bậc phụ huynh là con em mình có sân chơi để thể hiện năng lực. Theo anh, cầu thủ muốn trưởng thành phải được thi đấu, cọ xát, sàng lọc liên tục trước khi có cơ hội bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Đó cũng là điều mà nhiều người làm bóng đá trẻ tại TP.HCM đang trăn trở. Không thiếu những sân tập hay lớp học bóng đá, nhưng hệ thống giải đấu dành cho các lứa tuổi trẻ vẫn chưa thực sự dày và liên tục. Nhiều cầu thủ dành phần lớn thời gian cho tập luyện, trong khi số trận đấu chính thức mỗi năm lại khá hạn chế.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thế Anh thẳng thắn nhìn nhận công tác đào tạo trẻ của TP.HCM cần được tổ chức đồng bộ hơn. Từ triết lý đào tạo, hệ thống chiến thuật đến việc tuyển chọn và chuyển giao cầu thủ lên các môi trường chuyên nghiệp đều cần có sự liên kết chặt chẽ. Nếu không, quá trình đào tạo dễ rơi vào tình trạng manh mún, thiếu hiệu quả.

Giải quyết vấn đề cấp thiết

Nếu đào tạo là nền móng thì thi đấu chính là "công đoạn" hoàn thiện một cầu thủ trẻ. Bởi vậy, sự xuất hiện của các giải đấu dành cho các trung tâm đào tạo cộng đồng đang được xem là tín hiệu tích cực đối với bóng đá trẻ TP.HCM.

Festival U.15 Thiên Long Sport 2026 là một trong những sân chơi như vậy. Giải đấu hướng tới các trung tâm đào tạo trẻ và bóng đá cộng đồng trên địa bàn TP.HCM, tạo điều kiện để các đội bóng giao lưu, học hỏi và cọ xát chuyên môn. Với lứa tuổi U.15, đây là giai đoạn quan trọng để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu và từng bước định hình năng lực của bản thân.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh chỉ thẳng vấn đề của đào tạo trẻ tại TP.HCM ẢNH: BTC

Quan trọng hơn, giá trị của những giải đấu như Festival U.15 Thiên Long Sport không nằm ở chiếc cúp vô địch. Điều các nhà chuyên môn kỳ vọng là việc hình thành một môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi những cầu thủ có năng lực được phát hiện, đánh giá và giới thiệu tới các cấp độ bóng đá cao hơn.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng đề cập đến nhu cầu đồng bộ hóa hệ thống giải trẻ, kết nối nguồn lực xã hội hóa và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trung tâm đào tạo với các CLB chuyên nghiệp. Đồng thời, Thiên Long Sport cũng lên kế hoạch tổ chức các giải dành cho U.11, U.13 trong tương lai gần. Đây được xem là những giải pháp quan trọng để giải quyết bài toán tồn tại lâu nay của bóng đá trẻ TP.HCM.

Có thể những thay đổi ấy chưa mang lại kết quả tức thì. Tuy nhiên, việc các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị đào tạo cùng ngồi lại để tìm lời giải chung đã là tín hiệu đáng mừng. Mỗi giải đấu được tổ chức bài bản, mỗi cơ hội thi đấu được tạo ra cho cầu thủ trẻ đều giống như một "nhát búa" từng bước phá vỡ những rào cản tồn tại suốt nhiều năm.