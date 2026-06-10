Becamex TP.HCM rớt hạng, cán cân quyền lực bóng đá nội biến động dữ dội

Niềm tự hào một thời lùi vào quá khứ

Becamex TP.HCM từng 4 lần vô địch V-League, vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Họ là đội bóng lên ngôi đầu ở giải bóng đá vô địch quốc gia nhiều thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ xếp sau 2 đội đồng hạng nhất là Hà Nội FC và Thể Công Viettel (cùng 6 lần vô địch).

Becamex TP.HCM (áo tím) chính thức rớt hạng Ảnh: Khả Hòa

Chưa hết, Becamex TP.HCM còn có thêm 3 lần đoạt Cúp quốc gia, vào các năm 1994 (khi còn mang tên đội Sông Bé), 2015 và 2018. Họ 4 lần đoạt Siêu Cúp Việt Nam, vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Đội này còn vào đến bán kết AFC Cup (Cúp C2 châu Á, tiền thân của AFC Champions League 2 ngày nay) năm 2009. Đây là thành tích mà đến tận năm 2019, Hà Nội FC mới có thể thực hiện điều tương tự.

Ở thời kỳ vàng son của mình, Becamex TP.HCM là địa điểm thu hút hầu hết các ngôi sao sáng giá và đắt giá nhất của bóng đá nội. Đáng kể nhất trong số này là 3 trung phong từng giữ vị trí số 1 của đội tuyển Việt Nam những năm trước đây, gồm Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Tiến Linh. Những ngôi sao khác của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ, như tiền vệ Trần Trường Giang, Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Quang Thanh, Quế Ngọc Hải, Vũ Như Thành, thủ môn Nguyễn Thế Anh… đều đã khoác áo đội bóng thuộc TP.HCM.

Dòng chảy quyền lực, dòng chảy cầu thủ thay đổi

Một khi Becamex TP.HCM rớt hạng, dòng chảy cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam sẽ không còn cập bến đội bóng này nữa. Dòng chảy cầu thủ danh tiếng sẽ càng tìm đường ra Bắc, nơi hiện có rất nhiều đội bóng nhiều tiền và nhiều năng lực cạnh tranh, như CLB Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Ninh Bình, Nam Định, Thể Công Viettel.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) trở thành niềm hy vọng mới của bóng đá phía nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thậm chí, Becamex TP.HCM sau khi rớt hạng, khó giữ được một vài ngôi sao ít ỏi có trong đội hình ở mùa giải vừa rồi, như tiền đạo Việt Cường, Vĩ Hào, tiền vệ Minh Khoa. Không loại trừ khả năng những cầu thủ này sẽ rời đội bóng cũ, đến với những đội bóng thuộc V-League, nhằm phát triển sự nghiệp của từng người.

Ngoài ra, trong bối cảnh 1 thế lực khác, từng một thời lừng lẫy của bóng đá phía nam là HAGL cũng đã suy yếu đáng kể trong nhiều năm liền vừa qua, còn tân binh V-League Trường Tươi Đồng Nai chỉ mới vừa lên hạng, thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, bóng đá phía nam gần như chỉ còn mỗi mình CLB Công an TP.HCM có thể cạnh tranh quyết liệt với nhóm các đội mạnh nhất khu vực phía bắc, gồm CLB Công an Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội FC và Thể Công Viettel, đã nêu ở trên.

Bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa có sự biến động lớn, sau khi đội bóng rất giàu truyền thống Becamex TP.HCM rớt hạng. Những thế lực mới xuất hiện, những cuộc đua mới sẽ hình thành. Người hâm mộ TP.HCM nói riêng và người hâm mộ phía nam nói chung có thể sẽ đặt hy vọng vào CLB Công an TP.HCM, hy vọng đội bóng này quyết tâm đua vô địch với các thế lực mới của bóng đá Việt Nam, ở những mùa giải kế tiếp!