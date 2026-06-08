CLB Becamex TP.HCM chia tay V-League, lời xin lỗi cay đắng

Thắng nhưng không vui

Trong trận đấu cuối cùng mùa giải V-League 2025 - 2026, CLB Becamex TP.HCM đã chơi tích cực để thắng HAGL 3-1 ngay sân nhà. Đội bóng do HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt khởi đầu tốt với pha lập công của Bùi Vĩ Hào. Sau đó là 2 bàn thắng trong hiệp 2 của Nguyễn Trần Việt Cường và Ugochukwu, trong khi HAGL chỉ có 1 bàn do công của Trần Gia Bảo ở phút 39.

Giành chiến thắng nhưng các cầu thủ Becamex TP.HCM không có được niềm vui bởi họ biết được số phận của mình khi ở các trận đấu cùng giờ, đối thủ của họ là CLB Đà Nẵng và PVF-CAND cũng đang dẫn điểm.

Trên khán đài, các CĐV trung thành của CLB Becamex TP.HCM ngồi xem đội nhà chiến thắng với vẻ mặt đượm buồn. Họ biết số phận của đội bóng mà họ yêu mến sau khi phải xuống chơi ở giải hạng nhất.

Nếu Becamex TP.HCM chơi với quyết tâm như thế này ở những trận trước thì họ đã không đến nỗi. Đằng này, họ đã trải qua một loạt trận thua liên tiếp nên phải rơi vào thế khó ở vòng đấu cuối.

Becamex TP.HCM (phải) giành chiến thắng nhưng phải xuống hạng ẢNH: KHẢ HÒA

Thắng HAGL, Becamex TP.HCM có cùng 24 điểm với CLB Đà Nẵng và PVF-CAND, nhưng xếp sau vì thua hiệu số đối đầu.

Như vậy, lịch sử hào hùng của CLB Becamex Bình Dương (tiền thân của CLB Becamex TP.HCM) ngày nào đã phải sang một trang buồn. Mỗi khi rớt hạng thì rất khó để gầy dựng lại, nếu không có sự đầu tư lớn từ đơn vị chủ quản cũng như nhà tài trợ. Dù vậy người hâm mộ Becamex TP.HCM vẫn kỳ vọng một ngày không xa sẽ được chứng kiến đội bóng yêu mến của mình trở lại sân chơi V-League.

Xin lỗi. Cảm ơn. Và hẹn gặp lại! Sau trận đấu vào tối 7.6, fanpage của CLB Becamex TP.HCM viết: " Tiếng còi mãn cuộc cũng khép lại một mùa giải không như kỳ vọng.



Chúng tôi hiểu được sự thất vọng, nỗi buồn và những cảm xúc mà người hâm mộ đang trải qua sau một mùa giải không trọn vẹn. Đó là cũng là điều mà toàn đội đã và đang trăn trở.

Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả những người hâm mộ đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng đội bóng. Chúng tôi hiểu rằng những gì đã thể hiện trên sân cỏ chưa như kỳ vọng, tình cảm và niềm tin mà quý khán giả đã dành cho mình.

Cảm ơn vì đã vẫn luôn sát cánh cùng đội bóng, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Ngày hôm nay là một nỗi buồn, nhưng không phải là dấu chấm hết. CLB sẽ nghiêm túc chuẩn bị cho chặng đường phía trước với quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn.

Xin lỗi. Cảm ơn. Và hẹn gặp lại!"

PVF-CAND đá play-off trụ hạng với CLB Bắc Ninh

CLB PVF-CAND đã thoát hiểm ở phút cuối khi giành chiến thắng 3-1 trên sân Vinh trước chủ nhà SLNA. Do không còn nhiều động lực chiến đấu vì đã trụ hạng nên các cầu thủ SLNA chơi với quyết tâm không cao. Ngược lại, các cầu thủ PVF-CAND phải tự cứu mình nên họ nỗ lực để giành chiến thắng. Hai pha lập công của Eid Mahmoud và bàn thắng của Nguyễn Xuân Bắc giúp PVF-CAND lấy trọn 3 điểm và giành quyền chơi trận play-off trụ hạng. Đây là kết quả ngoài sự mong đợi của tân binh PVF-CAND, bởi nếu không có sự sa sút bất ngờ của Becamex TP.HCM ở những vòng cuối, thì có thể họ đã phải xuống hạng, do lực lượng đội gồm nhiều cầu thủ trẻ không thể sánh bằng các đội già dặn hơn. Đối thủ của PVF-CAND là CLB Bắc Ninh, đội xếp nhì ở giải hạng nhất.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng đã trụ hạng thành công với chiến thắng đậm 4-0 trước CLB Thanh Hóa. Trận này Thanh Hóa cũng đã yên tâm trụ hạng nên không chơi đúng khả năng của mình. Trong thế trận một chiều, các cầu thủ Milan Makaric, Lucas Bibiano, Lopez Pissano và Ngô Hồng Phước đã lập công giúp Đà Nẵng thắng đậm. HLV Lê Đức Tuấn hoàn thành lời hứa khi giúp Đà Nẵng chơi quật khởi ở những vòng cuối để trụ hạng thành công.

Ở nhóm trên, thứ hạng không có gì thay đổi khi CLB Công an Hà Nội đoạt chức vô địch với 64 điểm, CLB Thể Công Viettel xếp nhì với 54 điểm, CLB Ninh Bình xếp hạng ba với 51 điểm.

Mùa giải năm nay CLB Hà Nội không có được thành công khi họ chỉ xếp hạng tư với 46 điểm.