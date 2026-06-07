PVF-CAND bất ngờ đánh bại SLNA, đấu play-off giành vé trụ lại V-League

PVF-CAND nỗ lực tự cứu mình

Với tính chất sống còn ở vòng đấu cuối giải V-League mùa 2025 - 2026, CLB PVF-CAND tự quyết cơ hội trụ hạng cho mình bằng chiến thắng trước đội chủ nhà SLNA. Ít nhất, họ sẽ có suất đấu play-off với đội xếp nhì ở giải hạng nhất là Bắc Ninh FC, đội bóng do cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo làm cố vấn.

Tiền đạo Eid Mahmoud (giữa) trở thành người hùng của CLB PVF-CAND khi ghi cú đúp và 1 kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng trước SLNA với tỷ số 3-1 tối 7.6 Ảnh: Minh Tú

Trong hiệp một, ngay từ sớm các cầu thủ PVF-CAND với quyết tâm lớn đã chơi ép sân và giành quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu. Phía SLNA, do không còn mục tiêu phấn đấu, đã tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ và chỉ có một ngoại binh là tiền đạo Olaha.

Chính vì vậy, với lực lượng vượt trội, PVF-CAND với 2 ngoại binh gồm tiền đạo Eid Mahmoud và Mpande. Bên cạnh, còn có các cầu thủ xuất sắc như Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Công Đến, Đỗ Văn Thuận, Phạm Lý Đức và Võ Anh Quân, đã chơi đầy cố gắng để liên tục tạo các cơ hội ghi bàn.

Mặc dù vậy, các cầu thủ PVF-CAND lại quá kém trong khâu dứt điểm, khiến ít nhất 4-5 cơ hội ngon ăn trôi qua chỉ sau 20 phút thi đấu đầu trận. Thủ môn Nguyễn Hữu Hậu của SLNA chơi xuất sắc cũng là một phần khiến các cơ hội của đội khách không thành.

Phải đến phút 32, thế bế tắc trong khâu ghi bàn của các cầu thủ PVF-CAND mới được tháo gỡ, khi chân sút ngoại Eid Mahmoud "thông nòng" ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ đường căng ngang của Anh Quân.

4 phút sau, Eid Mahmoud tiếp tục ghi bàn thứ hai trong trận gia tăng cách biệt lên tỷ số 2-0 cho đội khách cũng từ một pha dàn xếp tấn công tương tự, nhưng lần này sau một quả tạt hoàn hảo từ đồng đội giúp cầu thủ người Thụy Điển này lập công tuyệt đẹp với pha đệm bóng nhanh trong vòng cấm.

Thanh Nhàn và đồng đội PVF-CAND đã vượt qua một cửa ải then chốt, họ cần phải đánh bại tiếp Bắc Ninh FC trong trận play-off mới trụ hạng V-League thành công Ảnh: Minh Tú

Dẫn trước tỷ số 2-0 đầy có lợi, các cầu thủ PVF-CAND thi đấu chắc chắn hơn trong hiệp hai. Họ không còn ào lên tấn công như đầu trận. Tuy nhiên, các cầu thủ SLNA cũng không quá vội vàng giành lại thế trận để tìm bàn rút ngắn tỷ số dù đang chơi trên sân nhà. Thế trận vì thế trở nên chậm rãi và không có nhiều đột biến.

Phút 61, tận dụng một pha phản công nhanh, Xuân Bắc nâng tỷ số lên 3-0 cho PVF-CAND. Qua đó, ngay từ sớm đã an bài kết quả trận đấu. Phút 78, cầu thủ Lê Đình Long Vũ ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho đội chủ nhà SLNA với tính chất an ủi.

PVF-CAND giành suất đấu play-off nhờ hơn đối đầu

Với trận thắng như mong muốn, PVF-CAND kết thúc mùa giải V-League 2025 - 2026 với 24 điểm, bằng điểm với các đối thủ cạnh tranh ở nhóm cuối bảng gồm CLB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM.

Nhưng PVF-CAND xếp vị trí thứ 13 do chỉ kém đối đầu trực tiếp với CLB Đà Nẵng (hòa 2-2 và thua 0-3), trong khi xếp trên CLB Becamex TP.HCM cũng nhờ hơn đối đầu trực tiếp (thắng tỷ số 2-1 và hòa 1-1).

CLB Becamex TP.HCM cũng thua đối đầu trực tiếp trước CLB Đà Nẵng (gồm thua tỷ số 1-2 và 0-2). Vì vậy, đã rớt xuống cuối bảng ở vị trí 14 và nhận suất rớt hạng trực tiếp. CLB Đà Nẵng qua đó đã trụ hạng đầy ngoạn mục với vị trí thứ 12, trong khi PVF-CAND xếp 13 đấu trận play-off trụ hạng V-League với đội Bắc Ninh FC, xếp nhì giải hạng nhất.