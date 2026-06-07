Hồng Sơn sát cánh cùng 2 huyền thoại Barca: Tỏa sáng nhưng lại rơi chiến thắng

Tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn sát cánh cùng Puyol, Xavi và Vũ Như Thành, Bùi Tấn Trường, các streamer Cris Phan, Thầy Giáo Ba, Dev Nguyễn. Bên kia chiến tuyến, Lê Công Vinh là đồng đội của Makelele, Salgado và Nguyễn Thế Anh, Phan Văn Tài Em, các streamer Độ Mixi, Bình Be, Rambo.

Hai bên thi đấu theo thể thức 5 đối 5, cống hiến cho người hâm mộ trận cầu mãn nhãn. Sau 40 phút thi đấu đầy cảm xúc, trận siêu kinh điển giữa 2 đội huyền thoại đã khép lại với tỷ số hòa 3-3. Những pha bóng đẳng cấp, những bàn thắng đẹp mắt và hàng loạt khoảnh khắc bùng nổ đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá thực sự.

Đội Xavi - Puyol đã có lúc vươn lên dẫn trước nhờ những pha lập công của Xavi, Puyol và Hồng Sơn. Tuy nhiên, đội Makelele - Salgado cũng cho thấy bản lĩnh của mình khi nỗ lực gỡ hòa thành công.

CĐV lấp kín khán đài của Nhà thi đấu Quân khu 7 ẢNH: BTC

Hai nhà vô địch AFF Cup 2008 là Vũ Như Thành và Lê Công Vinh chạm trán nảy lửa ẢNH: BTC

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn xử lý bóng khéo léo trước mặt Makelele ẢNH: BTC

Xavi và Puyol vẫn rất ăn ý như thời còn khoác áo Barca ẢNH: BTC

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