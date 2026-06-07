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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hồng Sơn sát cánh cùng 2 huyền thoại Barca: Tỏa sáng nhưng lại rơi chiến thắng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
07/06/2026 22:25 GMT+7

Tối 7.6, các danh thủ và cựu danh thủ bóng đá Việt Nam như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Công Vinh có dịp giao lưu cùng các huyền thoại thế giới là Carles Puyol, Xavi Hernandez, Claude Makelele và Michel Salgado trong sự kiện Legends Match 2026 do FC Online tổ chức.

Tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn sát cánh cùng Puyol, Xavi và Vũ Như Thành, Bùi Tấn Trường, các streamer Cris Phan, Thầy Giáo Ba, Dev Nguyễn. Bên kia chiến tuyến, Lê Công Vinh là đồng đội của Makelele, Salgado và Nguyễn Thế Anh, Phan Văn Tài Em, các streamer Độ Mixi, Bình Be, Rambo.

Hai bên thi đấu theo thể thức 5 đối 5, cống hiến cho người hâm mộ trận cầu mãn nhãn. Sau 40 phút thi đấu đầy cảm xúc, trận siêu kinh điển giữa 2 đội huyền thoại đã khép lại với tỷ số hòa 3-3. Những pha bóng đẳng cấp, những bàn thắng đẹp mắt và hàng loạt khoảnh khắc bùng nổ đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá thực sự.

Đội Xavi - Puyol đã có lúc vươn lên dẫn trước nhờ những pha lập công của Xavi, Puyol và Hồng Sơn. Tuy nhiên, đội Makelele - Salgado cũng cho thấy bản lĩnh của mình khi nỗ lực gỡ hòa thành công.

Hồng Sơn sát cánh cùng 2 huyền thoại Barca: Tỏa sáng nhưng lại rơi chiến thắng- Ảnh 1.

CĐV lấp kín khán đài của Nhà thi đấu Quân khu 7

ẢNH: BTC

Hồng Sơn sát cánh cùng 2 huyền thoại Barca: Tỏa sáng nhưng lại rơi chiến thắng- Ảnh 2.

Hai nhà vô địch AFF Cup 2008 là Vũ Như Thành và Lê Công Vinh chạm trán nảy lửa

ẢNH: BTC

Hồng Sơn sát cánh cùng 2 huyền thoại Barca: Tỏa sáng nhưng lại rơi chiến thắng- Ảnh 3.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn xử lý bóng khéo léo trước mặt Makelele

ẢNH: BTC

Hồng Sơn sát cánh cùng 2 huyền thoại Barca: Tỏa sáng nhưng lại rơi chiến thắng- Ảnh 4.

Xavi và Puyol vẫn rất ăn ý như thời còn khoác áo Barca

ẢNH: BTC

Thông qua chương trình, BTC mong muốn tạo ra một không gian kết nối đầy cảm hứng, nơi người hâm mộ Việt Nam có thể đến gần hơn với những thần tượng bóng đá quốc tế. Legends Match 2026 không chỉ đơn thuần là một trận đấu, mà còn là hành trình trải nghiệm nơi cảm xúc, ký ức và niềm đam mê bóng đá được lan tỏa mạnh mẽ. Chương trình đã mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần thúc đẩy tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng người hâm mộ.

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