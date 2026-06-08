Tiến Linh trở lại đúng lúc, cánh cửa ở đội tuyển Việt Nam vẫn rộng mở

Tiến Linh giải tỏa áp lực

Ngày 10.5, sau khi ghi bàn trở lại ở trận đấu thứ 15 liên tiếp tìm kiếm bàn thắng, Tiến Linh đăng tải một dòng trạng thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Đó không phải lời ăn mừng của một chân sút vừa ghi bàn đơn thuần, mà giống như sự giải tỏa của một cầu thủ đã phải mang theo gánh nặng quá lớn trong nhiều tháng.



"Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15, Linh mới có thể ghi bàn trở lại", Tiến Linh viết. Một lời xin lỗi cho thấy áp lực mà tiền đạo sinh năm 1997 đã phải trải qua lớn đến mức nào.

Thực tế, giai đoạn sa sút của Tiến Linh không hoàn toàn đến từ chuyên môn. Ngay cả khi không ghi bàn, anh vẫn di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý và thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng trong vòng cấm. Điều khác biệt nằm ở những pha chạm bóng cuối cùng. Một cú đệm lòng đi chệch cột dọc, một pha đánh đầu thiếu chính xác hay một tình huống dứt điểm chậm nửa nhịp đều trở thành hình ảnh quen thuộc của Tiến Linh trong giai đoạn khó khăn nhất.

Tiến Linh có 6 bàn ở V-League mùa này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi một tiền đạo càng khát bàn thắng, áp lực càng lớn. Và khi áp lực lớn hơn, sự tự tin lại càng giảm sút. Đó là vòng luẩn quẩn mà rất nhiều chân sút hàng đầu thế giới từng trải qua, và Tiến Linh cũng không phải ngoại lệ.

Hệ quả là ở đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã không điền tên Tiến Linh vào danh sách triệu tập. Đây được xem là quyết định hợp lý nếu nhìn vào phong độ thời điểm đó, nhưng đồng thời cũng là cú hích để tiền đạo từng giành Quả bóng vàng Việt Nam nhìn lại chính mình.

May mắn là Tiến Linh không buông xuôi. Thay vì đánh mất bản thân trong những lời chỉ trích, tiền đạo này vẫn kiên trì làm điều mà mình giỏi nhất: di chuyển, tìm khoảng trống và chờ cơ hội.

AFF Cup 2026 vẫn còn chỗ cho Tiến Linh

Điều tích cực nhất với Tiến Linh không nằm ở con số 3 bàn thắng trong 4 vòng cuối mùa, mà là cách anh ghi những bàn thắng ấy. Nếu như ở giai đoạn đầu mùa, những pha xử lý của Tiến Linh thường nặng nề và thiếu sự thanh thoát thì thời gian gần đây, tiền đạo 28 tuổi đã tìm lại được sự tự tin.

Những cú chạm bóng trở nên gọn gàng hơn, các tình huống xoay người dứt điểm cũng nhanh và quyết đoán hơn. Quan trọng nhất, anh không còn mang cảm giác căng cứng mỗi khi đối mặt cơ hội. Với một tiền đạo, sự tự tin đôi khi còn quan trọng hơn cả thể lực hay kỹ thuật. Khi tâm lý được giải phóng, những phẩm chất vốn có sẽ tự nhiên quay trở lại.

AFF Cup 2026 vẫn còn nhiều tháng nữa mới khởi tranh, nhưng cuộc cạnh tranh trên hàng công đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu. Nguyễn Xuân Son gần như chắc chắn sẽ là lựa chọn số một cho vị trí trung phong. Tuy nhiên, phía sau chân sút gốc Brazil, Tiến Linh vẫn là cái tên rất đáng chú ý.

Tiến Linh vẫn sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý do nằm ở sự khác biệt về vai trò. Những cầu thủ đang có phong độ cao Hoàng Hên, Tài Lộc hay Đình Bắc nhiều khả năng bùng nổ, nhưng có xu hướng hoạt động rộng, thích di chuyển ra biên hoặc lùi sâu tham gia xây dựng lối chơi. Họ có thể đá tiền đạo, hộ công hoặc tiền đạo cánh, nhưng không phải mẫu trung phong cổ điển thường xuyên hiện diện trong vòng cấm.

Trong khi đó, Tiến Linh vẫn là một trong số rất ít tiền đạo nội của bóng đá Việt Nam duy trì được các phẩm chất của một "số 9" thực thụ. Khả năng làm tường, tranh chấp với trung vệ đối phương, chọn vị trí và tận dụng cơ hội bằng một hoặc hai chạm vẫn là những điểm mạnh của anh.

Đó là lý do Tiến Linh có thể không phải lựa chọn số một, nhưng lại rất phù hợp với vai trò tiền đạo cắm thứ hai phía sau Xuân Son. Trong một giải đấu kéo dài như AFF Cup, nơi đội tuyển phải đá với mật độ dày và đối mặt nhiều đối thủ có cách chơi khác nhau, việc sở hữu một trung phong giàu kinh nghiệm như Tiến Linh luôn là tài sản quý giá.

Sau những tháng ngày chật vật trong cơn khát bàn thắng kéo dài, Tiến Linh đang dần tìm lại chính mình. Và nếu tiếp tục duy trì được sự tự tin hiện tại, cánh cửa đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể mở ra một lần nữa với chân sút từng nhiều năm là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.