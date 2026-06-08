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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Cúp quốc gia cực mới: CLB CA TP.HCM quyết thắng Nam Định, Ninh Bình đại chiến Thể Công Viettel

Dương Toàn
Dương Toàn
08/06/2026 14:02 GMT+7

Cúp quốc gia mùa giải 2025-2026 đang dần đi đến hồi kết với những đội bóng hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao tại vòng bán kết vào ngày 11.6 tới đây: CLB Nam Định gặp CLB Công an TP.HCM, Ninh Bình gặp Thể Công Viettel.

Sự góp mặt của cả 4 đội bóng đều đang trong tốp 5 tại V-League là minh chứng rõ nét cho chất lượng chuyên môn cao và khát vọng chinh phục danh hiệu của các "ông lớn" bóng đá Việt Nam.

Nam Định vs CLB CA TP.HCM (CA TP.HCM): Cuộc đối đầu của bản lĩnh

Cặp bán kết thứ nhất giữa Nam Định và CLB CA TP.HCM được dự báo là cuộc chiến cân tài cân sức. CLB Nam Định dù kết thúc mùa giải V-League đầy chông gai với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng tuy nhiên với việc vượt qua Đà Nẵng ở tứ kết một cách bản lĩnh cho thấy đội bóng thành Nam vẫn sở hữu chiều sâu đội hình và những cá nhân biết cách tỏa sáng đúng lúc

Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB CA TP.HCM được đánh giá là có 1 mùa giải V-League thành công kể từ khi chuyển giao với vị trí thứ 5. Dù vậy, tại Cúp quốc gia, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã có hành trình tiến vào bán kết đầy nhọc nhằn khi đánh bại Trường Tươi Đồng Nai với tỷ số sít sao 1-0. Đối đầu với Nam Định, họ sẽ cần phát huy tối đa tinh thần "không còn gì để mất" cùng sự sắc bén trong các phương án tấn công để tìm đường vào khung thành đối phương. Đây là trận đấu mà những khoảnh khắc ngôi sao trên hàng công sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia cực mới: CLB CA TP.HCM quyết thắng Nam Định, Ninh Bình đại chiến Thể Công Viettel- Ảnh 1.

Trận đấu giữa CLB Nam Định (áo trắng) và CLB CA TP.HCM có thể được giải quyết bằng những khoảnh khắc của ngôi sao

ẢNH: KHẢ HÒA

Ninh Bình vs Thể Công Viettel: "Chung kết sớm" của giải đấu

Nếu cặp đấu trên là sự tranh chấp về bản lĩnh, thì cặp bán kết thứ hai giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel xứng đáng được coi là "chung kết sớm" của Cúp quốc gia 2025 - 2026. Cả hai đội đều kết thúc mùa giải trong tốp 3 bảng xếp hạng V-League, cho thấy sự ổn định và phong độ đỉnh cao của họ trong suốt mùa giải.

CLB Ninh Bình đã đi đến vòng bán kết sau một trận cầu "điên rồ" trước PVF-CAND với tỷ số 3-2. Chiến thắng này không chỉ mang lại tấm vé đi tiếp mà còn là cú hích tinh thần cực lớn cho đội bóng Cố Đô khẳng định sức mạnh của một đội bóng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Hoàng Đức hay Đặng Văn Lâm, Trần Thành Trung. 

Về phía đối thủ của họ, CLB Thể Công Viettel, tiếp tục chứng minh vị thế của một thế lực truyền thống bằng chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh tại tứ kết. Với lối chơi phòng ngự phản công, đội bóng áo lính luôn là đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào. Cuộc chạm trán này không chỉ là vấn đề chiến thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của cả hai đội bóng đang khát khao vươn mình lên đỉnh cao. 

Lịch thi đấu Cúp quốc gia cực mới: CLB CA TP.HCM quyết thắng Nam Định, Ninh Bình đại chiến Thể Công Viettel- Ảnh 2.

CLB Ninh Bình (áo đen) và CLB Thể Công Viettel đều kết thúc giải V-League 2025 - 2026 ở những vị trí rất cao

ẢNH: MINH TÚ

Vòng bán kết Cúp quốc gia 2025-2026 không chỉ là cuộc tranh chấp những tấm vé vào chung kết, mà còn là nơi thể hiện sự phân hóa thực lực và tham vọng của các CLB hàng đầu. Với việc các cặp đấu đều hội tụ những đội bóng mạnh, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những trận cầu cống hiến, đầy ắp cảm xúc và sự kịch tính đến những phút cuối cùng.

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