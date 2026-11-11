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    Nguyễn Tất Duy Lợi 'nhảy' 8 bậc, lần đầu lên hạng 20 cầu lông trẻ thế giới

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Tay vợt 18 tuổi Nguyễn Tất Duy Lợi tạo bước tiến mới trên bảng xếp hạng trẻ của Liên đoàn Cầu lông thế giới.

    Nguyễn Tất Duy Lợi thăng tiến ấn tượng

    Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới, Nguyễn Tất Duy Lợi tăng 8 bậc, từ hạng 28 lên hạng 20 trẻ thế giới ở nội dung đơn nam. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất từ trước đến nay của tay vợt đang học năm nhất ĐH Huế có được.

    Nguyễn Tất Duy Lợi 'nhảy' 8 bậc, lần đầu lên hạng 20 cầu lông trẻ thế giới- Ảnh 1.

    Nguyễn Tất Duy Lợi (giữa) trên bục nhận thưởng danh hiệu vô địch đơn nam giải cầu lông quốc tế Thái Lan, nhờ đó anh thăng tiến trên bảng xếp hạng cầu lông trẻ thế giới

    ẢNH: NVCC

    Bước nhảy vọt của Nguyễn Tất Duy Lợi trên bảng xếp hạng lần này nhờ anh xuất sắc vô địch đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế (YONEX BTY Junior International Series) vừa kết thúc tại Thái Lan. Danh hiệu vô địch giúp Duy Lợi tích lũy được 2.000 điểm. Trước đó anh cũng có được 2.000 điểm nhờ vô địch đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế Philippines.

    Sau giải cầu lông trẻ quốc tế Thái Lan, Nguyễn Tất Duy Lợi trở về nước tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 25.11 tại TP.HCM. Tại đại hội, anh sẽ thi đấu cho đơn vị Lâm Đồng và đặt mục tiêu giành huy chương. Mong muốn xa hơn của tay vợt này là thi đấu cầu lông chuyên nghiệp, thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới (hiện anh xếp hạng 505 thế giới).

    Nguyễn Tất Duy Lợi cũng vừa được Bộ GĐ-ĐT lựa chọn góp mặt trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á diễn ra tại Malaysia vào tháng 12 tới.


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