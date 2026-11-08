Sao trẻ cầu lông Việt Nam Nguyễn Tất Duy Lợi đăng quang ấn tượng tại Thái Lan

Sao trẻ cầu lông Việt Nam giành chiến thắng tuyệt vời

Nguyễn Tất Duy Lợi (hạng 28 trẻ thế giới) khẳng định được vị thế của tay vợt được chọn làm hạt giống số 1 khi giành 4 trận thắng liên tiếp cùng tỷ số 2-0 để có mặt ở chung kết. Tay vợt 17 tuổi Thanakrit Lejyim không được chọn làm hạt giống nhưng xuất sắc không kém khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có hạt giống số 3 Martin Lam (Malaysia) để góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch.

Nguyễn Tất Duy Lợi khẳng định tài năng với chức vô địch đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế (YONEX BTY Junior International Series) 2026 ở Thái Lan ẢNH: VBF

Trận chung kết diễn ra hôm nay giữa sao trẻ cầu lông Việt Nam với tay vợt chủ nhà diễn ra gay cấn. Ở ván 1, Nguyễn Tất Duy Lợi điều cầu biến hóa, linh hoạt và hiệu quả trong những cú đánh quyết định ghi điểm. Nhờ đó Duy Lợi giành chiến thắng với điểm số cách biệt 21/14, vượt dẫn 1-0 trước Thanakrit Lejyim.

Thanakrit Lejyim chơi tốt hơn ở ván 2, so kè quyết liệt với Nguyễn Tất Duy Lợi trước khi bứt phá, giành chiến thắng 21/14, cân bằng tỷ số 1-1. Đây là ván đấu Duy Lợi có một số pha mắc lỗi, đánh cầu hỏng đáng tiếc và tâm lý có phần bị dao động trước một số quyết định của trọng tài.

Ván đấu thứ 3 quyết định chứng kiến màn so kè quyết liệt giữa 2 tay vợt. Với phản xạ tốt, Nguyễn Tất Duy Lợi có được những điểm số quan trọng, tiếp thêm tự tin giúp anh chơi bùng nổ và giành chiến thắng 21/18, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1 và lên ngôi vô địch.

Nguyễn Tất Duy Lợi sinh năm 2008 tại TP.Huế, hiện thi đấu cho đơn vị Lâm Đồng. Anh từng vô địch đơn nam giải trẻ quốc tế tại Philippines diễn ra vào tháng 8 năm nay. Đó cũng là thành tích đáng chú ý của tay vợt này trước khi tham dự giải cầu lông trẻ quốc tế (YONEX BTY Junior International Series) 2026 diễn ra tại Thái Lan. Theo kế hoạch, Duy Lợi sẽ cùng đội tuyển cầu lông Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TP.HCM từ ngày 15 đến 25.11.



