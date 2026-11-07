Sao trẻ cầu lông Việt Nam tỏa sáng tại Thái Lan, thẳng tiến vào chung kết

Nguyễn Tất Duy Lợi thể hiện bản lĩnh

Ở bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế (YONEX BTY Junior International Series) 2026, Nguyễn Tất Duy Lợi đối mặt sao trẻ cầu lông Malaysia Jin Khoo. Nhiều lần bị đối thủ dẫn điểm nhưng sao trẻ cầu lông Việt Nam cho thấy bản lĩnh, xuất sắc lật ngược tình thế.

Nguyễn Tất Duy Lợi xuất sắc vào chung kết đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế tại Thái Lan ẢNH: VBF

Jin Khoo với lối chơi nhanh nhẹn, khéo léo đã vượt qua được nhiều đối thủ mạnh để có mặt ở vòng bán kết. Trong khi đó, Nguyễn Tất Duy Lợi (hạng 28 trẻ thế giới) dù được chọn làm hạt giống số 1 nhưng cũng trải qua hành trình đầy cam go mới tiến vào bán kết.

Ở ván 1, Jin Khoo cùng Duy Lợi cống hiến nhiều pha cầu hấp dẫn, đeo bám điểm số quyết liệt. Tay vợt quê TP.Huế bùng nổ ở thời điểm quyết định, vươn lên giành chiến thắng 21/19. Trong khi đó ở ván 2, Jin Khoo tạo ấn tượng với chuỗi ghi điểm liên tiếp, tạo cách biệt lên tới 6 điểm (17/11) trước Duy Lợi. Thế nhưng tài năng trẻ cầu lông Việt Nam không buông xuôi, thậm chí thêm quyết tâm trong từng cú đánh. Nhờ đó Duy Lợi dần thu hẹp cách biệt trước khi vươn lên giành chiến thắng 21/19 đầy ấn tượng.

Vượt qua tay vợt Malaysia, Nguyễn Tất Duy Lợi giành quyền vào chung kết nội dung đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế (YONEX BTY Junior International Series) 2026. Đối thủ của Duy Lợi ở chung kết diễn ra ngày mai là tay vợt thắng trong trận bán kết còn lại giữa Thanakrit Lekyim (Thái Lan) với Man Tat Lai (Malaysia).

Nguyễn Tất Duy Lợi sinh năm 2008 tại TP.Huế và hiện thi đấu cho đơn vị Lâm Đồng. Trước khi giành quyền vào chung kết đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế (YONEX BTY Junior International Series) 2026 diễn ra tại Thái Lan, thành tích đáng chú ý của tay vợt này là vô địch đơn nam giải trẻ quốc tế tại Philippines (tháng 8.2026). Sau giải đấu tại Thái Lan, Duy Lợi sẽ cùng đội tuyển cầu lông Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TP.HCM.