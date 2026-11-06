Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Ý nghĩa đặc biệt Đại hội thể thao toàn quốc tại TP.HCM

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hôm nay tại tòa nhà VOH – HTV (TP.HCM), Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cho biết: "Việc tổ chức đại hội tại TP.HCM mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào năng lực, trách nhiệm của thành phố trong đăng cai, tổ chức một sự kiện thể thao quy mô quốc gia. Với vị thế là đô thị lớn, năng động, hiện đại, có khả năng kết nối và hội nhập sâu rộng, thành phố có điều kiện phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hôm nay tại tòa nhà VOH – HTV (TP.HCM) ẢNH: QUÝ LƯỢNG

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, các cơ quan thông tấn, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa tinh thần đại hội đến với nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao như tinh thần trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: QUÝ LƯỢNG

Để Trung tâm Báo chí vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, Thứ trưởng đề nghị BTC và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm điều kiện thuận lợi, an toàn cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung tâm Báo chí với các địa điểm thi đấu và tiểu ban chuyên môn để thông tin được cập nhật liên tục, thông suốt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện. Việc đổi mới phương thức truyền thông cần hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đồng thời bảo đảm tính khách quan, chính xác và thống nhất của thông tin; chú trọng truyền thông có chiều sâu và tính nhân văn. Bên cạnh kết quả thi đấu, báo chí cần quan tâm khai thác những câu chuyện về nghị lực vượt khó của vận động viên, tinh thần thi đấu trung thực, sự tận tụy của huấn luyện viên và những đóng góp thầm lặng của lực lượng phục vụ đại hội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: QUÝ LƯỢNG

Phát biểu tại lễ khai mạc Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM khẳng định việc đăng cai đại hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của một đô thị trung tâm. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương.

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đặt tại tòa nhà VOH – HTV (TP.HCM) ẢNH: QUÝ LƯỢNG

Với phương châm "Chủ động, đồng bộ, thiết thực, an toàn và hiệu quả", TP.HCM xác định chất lượng phục vụ là thước đo quan trọng trong công tác tổ chức. Trong đó, bảo đảm điều kiện tác nghiệp cho lực lượng báo chí là một nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố cũng triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như miễn, giảm giá vé trên các tuyến đường sắt đô thị, tuyến xe buýt và phối hợp với một số hãng taxi; đồng thời miễn phí tham quan, trải nghiệm tại 25 bảo tàng cùng các thiết chế văn hóa, nhà hát và địa điểm biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Sở VH-TT TP.HCM.



Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12.2026 tại TP.HCM. Đại hội có 973 nội dung thuộc 48 môn thể thao. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 21.11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Trước thời điểm khai mạc, các môn bóng bàn, marathon và muay đã hoàn thành chương trình thi đấu. Tính đến hôm nay, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp đại hội với 9 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Đoàn TP.HCM xếp thứ hai với 8 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ; đoàn Công an Nhân dân đứng thứ ba với 6 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ.



