TP.HCM tổ chức thành công Đại hội TDTT quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết từ tháng 12.2025 đến tháng 2.2026, toàn bộ 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 100%, thu hút hơn 112.000 lượt VĐV tham gia. Đây là kết quả đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm các địa phương đồng thời phải ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự và phương thức điều hành sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu tổng kết Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

"Con số 112.000 lượt VĐV không chỉ phản ánh quy mô, đằng sau đó là hàng ngàn gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng tham gia; là hàng trăm sân chơi được kích hoạt; là tinh thần rèn luyện thân thể được lan tỏa đến từng khu phố, ấp và tổ dân cư. Một kỳ đại hội thành công không chỉ được đo bằng số huy chương, mà còn bằng số người được truyền cảm hứng để tiếp tục bước ra sân tập sau khi đại hội khép lại", ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao thành công của Đại hội TDTT TP.HCM sau sáp nhập đồng thời giao những nhiệm vụ quan trọng để thể thao TP.HCM bứt phá trong thời gian tới ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở cấp thành phố, đại hội được tổ chức từ tháng 4 đến 31.5.2026 với 44 môn thi đấu chính thức, 651 bộ huy chương và 5 môn hưởng ứng tại hơn 40 địa điểm. Tính chung cả hai cấp, Đại hội thu hút hơn 120.000 lượt HLV, VĐV; riêng cấp thành phố có hơn 10.200 VĐV đến từ 152 đơn vị xã, phường và các lực lượng vũ trang, đạt tỷ lệ tham dự gần 89%, quy mô lớn nhất từ trước đến nay của một kỳ đại hội cấp thành phố. Kết quả, phường Chợ Lớn nhất toàn đoàn với 70 HCV, phường Bến Thành xếp hạng nhì với 50 HCV và phường Sài Gòn xếp hạng ba với 46 HCV. Đại hội cũng ghi nhận sự tham gia của đoàn Công an TP và Bộ Tư lệnh TP, trong đó một số nội dung như bóng chuyền nam, bóng đá đạt chất lượng chuyên môn tốt.

Ông Nguyễn Nam Nhân cho biết đại hội khép lại cũng là lúc thể thao TP.HCM vào chặng nước rút chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến ngày 12.12 với 48 môn, 973 nội dung thi đấu, 36 đoàn tham dự, khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV và khoảng 2.000 trọng tài. "Sau đúng 20 năm kể từ lần đăng cai năm 2006, thành phố lại được T.Ư tin tưởng giao trọng trách lớn. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là phép thử đối với năng lực quản trị, phối hợp liên ngành và tổ chức sự kiện quy mô quốc gia trong bối cảnh thành phố đã mở rộng không gian phát triển. Chúng ta phải tổ chức một kỳ đại hội an toàn, chuyên nghiệp, tiết kiệm, hiệu quả đồng thời tạo dấu ấn về bản sắc, công nghệ, chất lượng phục vụ và hình ảnh một Thành phố năng động, văn minh, nghĩa tình", ông Nguyễn Nam Nhân bày tỏ.

Phường Chợ Lớn nhận danh hiệu nhất toàn đoàn ở Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ nhất năm 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức trong không gian phát triển mới của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đại hội đã tạo nên một đợt sinh hoạt thể thao sâu rộng, khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể, củng cố đoàn kết cộng đồng, phát hiện nhiều nhân tố triển vọng và góp phần chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường lớn.

"Đáng trân trọng là 100% xã, phường, đặc khu đã tổ chức đại hội cấp cơ sở, thu hút hơn 112.000 lượt người tham gia. Ở cấp thành phố, hàng chục môn, hàng trăm nội dung được tổ chức tại hơn 40 địa điểm; hồ sơ trực tuyến, cập nhật kết quả, truyền thông số và huy động nguồn lực xã hội được triển khai ngày càng bài bản. Những kết quả đó thể hiện sức sống của phong trào và năng lực tổ chức của một đô thị lớn, năng động, sáng tạo", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Đại hội khép lại cũng là lúc thể thao TP.HCM tập trung cho nhiệm vụ đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM cũng giao Sở VH-TT TP.HCM tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như cơ chế, chính sách đặc thù cho VĐV, HLV, chuyên gia; rà soát, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất thể thao; mở rộng phát triển thể thao học đường, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, tuyển chọn, huấn luyện, thi đấu; hình thành cơ sở dữ liệu VĐV, HLV và ứng dụng phân tích dữ liệu, thiết bị đo lường, y sinh học, dinh dưỡng, phục hồi, phòng ngừa chấn thương và phòng, chống doping...



