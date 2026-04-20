Hấp dẫn tranh tài môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Hoàng Quỳnh
20/04/2026 15:34 GMT+7

Môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026 vừa kết thúc, cống hiến cho người hâm mộ nhiều màn so tài hấp dẫn.

Cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026 tạo sức hút

Những ngày qua, khu vực biển thuộc Bãi sau, phường Vũng Tàu sôi động với những trận đấu hấp dẫn ở môn cầu mây bãi biển trong khuôn khổ Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026.

Hấp dẫn tranh tài môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026- Ảnh 1.

Tranh tài sôi nổi môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026

ẢNH: LÊ HẢI

Giải đấu thu hút gần 100 VĐV đến từ 11 phường trên địa bàn TP.HCM, tranh tài 7 nội dung gồm đội tuyển 4 nam, nữ; đội tuyển 4 nam; đội tuyển 4 nữ; đội tuyển 3 nam; đội tuyển 3 nữ; đồng đội 4 nam; đồng đội 4 nữ.

Khác với cầu mây trong nhà, ở cầu mây bãi biển, các VĐV tranh tài ngoài trời trên mặt sân bằng cát, vì thế VĐV cũng phải có bộ kỹ năng riêng. Với sự chuẩn bị kỹ, các VĐV cống hiến nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn với nhiều pha tấn công và phòng thủ đẹp mắt.

Hấp dẫn tranh tài môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026- Ảnh 2.

Môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026 tạo sức hút

ẢNH: LÊ HẢI

Đáng chú ý không có đội nào thống trị ở môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM khi 7 HCV chia đều cho 7 đội gồm phường Chợ Lớn (HCV đồng đội 4 nam), phường Bến Thành (HCV đồng đội 4 nữ), phường Tân Bình (HCV đội tuyển 3 nam), phường Bình Phú (HCV đội tuyển 3 nữ), phường Bình Thạnh (HCV đội tuyển 4 nam), phường Phú Thuận (HCV đội tuyển 4 nữ) và phường An Hội Tây (HCV đội tuyển 4 nam, nữ).

Hấp dẫn tranh tài môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026- Ảnh 3.

Vinh danh những đội xuất sắc ở môn cầu mây Đại hội TDTT TP.HCM 2026

ẢNH: LÊ HẢI

Trước đó môn cầu mây trong nhà diễn ra tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Phú với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về phường Chợ Lớn khi áp đảo với 7 HCV.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
