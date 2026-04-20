Hấp dẫn tranh tài môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026 tạo sức hút

Những ngày qua, khu vực biển thuộc Bãi sau, phường Vũng Tàu sôi động với những trận đấu hấp dẫn ở môn cầu mây bãi biển trong khuôn khổ Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026.

Tranh tài sôi nổi môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026 ẢNH: LÊ HẢI

Giải đấu thu hút gần 100 VĐV đến từ 11 phường trên địa bàn TP.HCM, tranh tài 7 nội dung gồm đội tuyển 4 nam, nữ; đội tuyển 4 nam; đội tuyển 4 nữ; đội tuyển 3 nam; đội tuyển 3 nữ; đồng đội 4 nam; đồng đội 4 nữ.

Khác với cầu mây trong nhà, ở cầu mây bãi biển, các VĐV tranh tài ngoài trời trên mặt sân bằng cát, vì thế VĐV cũng phải có bộ kỹ năng riêng. Với sự chuẩn bị kỹ, các VĐV cống hiến nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn với nhiều pha tấn công và phòng thủ đẹp mắt.

Môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM 2026 tạo sức hút ẢNH: LÊ HẢI

Đáng chú ý không có đội nào thống trị ở môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM khi 7 HCV chia đều cho 7 đội gồm phường Chợ Lớn (HCV đồng đội 4 nam), phường Bến Thành (HCV đồng đội 4 nữ), phường Tân Bình (HCV đội tuyển 3 nam), phường Bình Phú (HCV đội tuyển 3 nữ), phường Bình Thạnh (HCV đội tuyển 4 nam), phường Phú Thuận (HCV đội tuyển 4 nữ) và phường An Hội Tây (HCV đội tuyển 4 nam, nữ).

Vinh danh những đội xuất sắc ở môn cầu mây Đại hội TDTT TP.HCM 2026 ẢNH: LÊ HẢI

Trước đó môn cầu mây trong nhà diễn ra tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Phú với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về phường Chợ Lớn khi áp đảo với 7 HCV.



