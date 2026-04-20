Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu hấp dẫn các môn tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Thu Bồn
20/04/2026 10:37 GMT+7

Tối 19.4, Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026 với chủ đề 'Vươn cao cùng thành phố' chính thức khai mạc tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Đại hội TDTT TP.HCM 2026 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 5, với quy mô hơn 40 môn thi đấu, hơn 800 nội dung. Theo đó, trước ngày khai mạc, đại hội đã khởi động với nhiều môn như bóng bàn, cầu mây trong nhà, bóng chuyền bãi biển, muay, cờ vua, cầu lông, cử tạ, bóng chuyền trong nhà, lân sư rồng, bơi, cầu mây bãi biển, lặn, pickleball, 3 môn phối hợp, judo.

Từ ngày 20.4, Đại hội TDTT TP.HCM 2026 bước vào giai đoạn cao trào khi tiếp tục tranh tài hấp dẫn ở nhiều môn thể thao khác, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ thể thao thành phố.

Lịch thi đấu hấp dẫn các môn tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026- Ảnh 1.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026 diễn ra hoành tráng vào tối 19.4

ẢNH: HÀ PHƯƠNG


Lịch thi đấu các môn tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Môn billiards & snooker, cờ tướng: từ ngày 19 đến 29.4

Môn futsal: từ ngày 20.4 đến 10.5

Môn bóng rổ 5x5: từ ngày 21.4 đến 7.5

Môn thể hình: từ ngày 24 đến 26.4

Môn aerobic: từ ngày 25 đến 26.4

Môn bóng đá nam: từ ngày 26.4 đến 30.5

Môn đá cầu trong nhà: từ ngày 27.4 đến 7.5

Môn kick-boxing: từ ngày 5 đến 10.5

Môn bắn súng, bóng ném trong nhà: từ ngày 7 đến 17.5

Môn võ cổ truyền: từ ngày 7 đến 11.5

Môn đua thuyền truyền thống: từ ngày 8 đến 10.5

Môn đẩy gậy: từ ngày 9 đến 10.5

Môn cờ vây: từ ngày 10 đến 17.5

Môn đá cầu bãi biển, pencak silat: từ ngày 11 đến 17.5

Môn bi sắt: từ ngày 13 đến 20.5

Môn kéo co: từ ngày 14 đến 18.5

Môn điền kinh, taekwondo: từ ngày 15 đến 17.5

Môn bắn cung: từ ngày 20 đến 28.5

Môn bóng rổ 3x3: từ ngày 20 đến 27.5

Môn wushu: từ ngày 21 đến 24.5

Môn vovinam: từ ngày 22 đến 30.5

Môn quần vợt: từ ngày 23 đến 31.5

Môn boxing, karate: từ ngày 26 đến 31.5

Môn trượt ván: từ 28 đến 31.5






Tưng bừng khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026: 'Vươn cao cùng thành phố'

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận