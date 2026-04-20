Lịch thi đấu hấp dẫn các môn tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Đại hội TDTT TP.HCM 2026 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 5, với quy mô hơn 40 môn thi đấu, hơn 800 nội dung. Theo đó, trước ngày khai mạc, đại hội đã khởi động với nhiều môn như bóng bàn, cầu mây trong nhà, bóng chuyền bãi biển, muay, cờ vua, cầu lông, cử tạ, bóng chuyền trong nhà, lân sư rồng, bơi, cầu mây bãi biển, lặn, pickleball, 3 môn phối hợp, judo.

Từ ngày 20.4, Đại hội TDTT TP.HCM 2026 bước vào giai đoạn cao trào khi tiếp tục tranh tài hấp dẫn ở nhiều môn thể thao khác, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ thể thao thành phố.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026 diễn ra hoành tráng vào tối 19.4





Lịch thi đấu các môn tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Môn billiards & snooker, cờ tướng: từ ngày 19 đến 29.4

Môn futsal: từ ngày 20.4 đến 10.5

Môn bóng rổ 5x5: từ ngày 21.4 đến 7.5

Môn thể hình: từ ngày 24 đến 26.4

Môn aerobic: từ ngày 25 đến 26.4

Môn bóng đá nam: từ ngày 26.4 đến 30.5

Môn đá cầu trong nhà: từ ngày 27.4 đến 7.5

Môn kick-boxing: từ ngày 5 đến 10.5

Môn bắn súng, bóng ném trong nhà: từ ngày 7 đến 17.5

Môn võ cổ truyền: từ ngày 7 đến 11.5

Môn đua thuyền truyền thống: từ ngày 8 đến 10.5

Môn đẩy gậy: từ ngày 9 đến 10.5

Môn cờ vây: từ ngày 10 đến 17.5

Môn đá cầu bãi biển, pencak silat: từ ngày 11 đến 17.5

Môn bi sắt: từ ngày 13 đến 20.5

Môn kéo co: từ ngày 14 đến 18.5

Môn điền kinh, taekwondo: từ ngày 15 đến 17.5

Môn bắn cung: từ ngày 20 đến 28.5

Môn bóng rổ 3x3: từ ngày 20 đến 27.5

Môn wushu: từ ngày 21 đến 24.5

Môn vovinam: từ ngày 22 đến 30.5

Môn quần vợt: từ ngày 23 đến 31.5

Môn boxing, karate: từ ngày 26 đến 31.5

Môn trượt ván: từ 28 đến 31.5




















