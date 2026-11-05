Nguyễn Tất Duy Lợi vào tứ kết giải cầu lông trẻ quốc tế tại Thái Lan

Nguyễn Tất Duy Lợi thể hiện bản lĩnh

Với hạng 28 trẻ thế giới, Nguyễn Tất Duy Lợi được chọn làm hạt giống số 1 nội dung đơn nam giải cầu lông YONEX BTY Junior International Series. Chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ nhưng tài năng sinh năm 2008 tại TP.Huế phát huy bản lĩnh, giành quyền vào tứ kết.

Tài năng 18 tuổi Nguyễn Tất Duy Lợi thể hiện bản lĩnh tại giải cầu lông YONEX BTY Junior International Series ở Thái Lan ẢNH: VBF

Nhờ là hạt giống số 1 nên Nguyễn Tất Duy Lợi được miễn thi đấu vòng đầu. Đến vòng 2, anh vượt qua Yue Zhee Goh (Malaysia) với tỷ số 2-0 (21/13, 21/16). Tại vòng 3 diễn ra hôm nay, Duy Lợi có trận đấu vất vả trước tay vợt chủ nhà Paisit Theinthong. Bị đối thủ dẫn điểm trong cả 2 ván đấu nhưng tay vợt trẻ Việt Nam kiên trì đeo bám sau đó vươn lên giành chiến thắng với cùng điểm số 21/19 và giành quyền vào vòng tứ kết.

Nguyễn Tất Duy Lợi là tài năng trẻ triển vọng của cầu lông Việt Nam khi từng vô địch đơn nam giải cầu lông trẻ quốc tế tại Philippines vào tháng 8. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới, anh xếp hạng 524. Với đà thăng tiến tốt, tay vợt này hứa hẹn tiếp bước đàn anh Nguyễn Tiến Minh chinh phục làng cầu lông thế giới.

Ở đấu trường trong nước, bên cạnh thống trị các giải trẻ, Nguyễn Tất Duy Lợi còn đủ sức cạnh tranh với các tay vợt hàng đầu. Tại giải vô địch cá nhân quốc gia 2025, anh giành quyền vào tứ kết đơn nam. Sau đó tại giải các tay vợt xuất sắc, tay vợt hiện thi đấu cho đơn vị Lâm Đồng giành quyền vào bán kết. Theo kế hoạch, sau khi tham dự giải cầu lông YONEX BTY Junior International Series tại Thái Lan, Duy Lợi sẽ góp mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 15 đến 25.11.