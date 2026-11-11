Một loạt thành viên CLB Long An bị bắt trong đường dây dàn xếp tỷ số, VFF nói gì?

Các cầu thủ Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức trong những trận nào?

Ngày 11.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Đường dây này hoạt động trên nhiều trang cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vụ án được xác định xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương. Đến nay, cảnh sát đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc.

Sáng 11.11, C02 công bố đã khởi tố 21 bị can trong đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ. Theo kết quả điều tra, Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc đã thống nhất với Vũ Chí Công (cầm đầu đường dây), yêu cầu một số cầu thủ Long An thi đấu dưới sức, theo kịch bản định sẵn. Hai trận đấu được cơ quan điều tra nêu cụ thể là CLB Quy Nhơn thắng Long An 4-1 ở giải hạng nhất ngày 3.10.2025, và CLB Nam Định thắng Long An 2-0 ở Cúp quốc gia ngày 23.11.2025.

Hoàng Danh Ngọc ẢNH: CLB KHARKIV

Đổi lại, Công trả tiền cho cả Ngọc, Nam lẫn các cầu thủ tham gia. Những cầu thủ dính đến đường dây này có Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải, tức Hải "Beck" nổi tiếng hơn cả, từng khoác áo CLB Đà Nẵng, Long An và nhiều đội bóng phủi mạnh.



Động thái cứng rắn của VFF

Ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của C02, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Long An, kể từ ngày 17.9.2026.



Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và C02 trong quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

Trong tuyên bố chính thức trên trang chủ, VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hải được yêu mến nhờ lối chơi kỹ thuật, đầy ngẫu hứng ẢNH: CLB LONG AN

Tuy nhiên, Hải (thứ 2 từ phải sang) lại chọn sai đường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, VFF yêu cầu các CLB, cầu thủ, HLV, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.



