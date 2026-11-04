Bắt tạm giam hai chú cháu ở An Giang tổ chức đánh bạc

Ngày 4.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bành Ngươn Tùng (48 tuổi) và Bành Thanh Sang (31 tuổi, cháu ruột của Tùng, cùng ở xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Liên quan vụ án, Dương Ánh Hồng (60 tuổi, ở cùng địa phương) bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi gá bạc.

Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Bành Ngươn Tùng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 18.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Mỹ Đức bắt quả tang 15 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 19, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình điều tra, công an xác định Bành Ngươn Tùng đứng ra thuê khu đất của Dương Ánh Hồng để tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu. Mỗi ngày, Tùng trả tiền thuê đất cho Hồng từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Hai bị can Bành Ngươn Tùng và Bành Thanh Sang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền ẢNH: TIẾN TẦM

Để phục vụ các con bạc, Tùng thuê Bành Thanh Sang giúp sức trong việc tổ chức đánh bạc và trả tiền công cho Sang mỗi ngày 200.000 đồng.

Hiện vụ việc đánh bạc nêu trên được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.