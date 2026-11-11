U.23 Việt Nam tạo khác biệt nhờ kinh nghiệm thực chiến

Bản lĩnh được trui rèn từ V-League

Ở trận ra quân vào tối 10.11 trên sân Pleiku, U.23 Việt Nam thắng đậm U.23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Nhìn vào 90 phút thi đấu, sự khác biệt lớn nhất tạo nên thế trận áp đảo cho đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh là độ chín về bản lĩnh và tư duy chơi bóng. Đây đều là những phẩm chất mà cầu thủ được nhào nặn từ kinh nghiệm thực chiến. Ở cấp độ bóng đá trẻ, khoảng cách về kỹ thuật hay thể lực giữa hai nền bóng đá lớn nhất khu vực thường ít có sự chênh lệch. Tuy nhiên, việc U.23 Việt Nam sở hữu nòng cốt gồm nhiều cầu thủ đã trải qua áp lực tại V-League đã tạo ra một điểm tựa vững chắc.

Sự già dặn ấy thể hiện rõ ở khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu tỉnh táo, biết cách điều tiết tốc độ để vừa bảo đảm cự ly đội hình, vừa chờ đợi sơ hở của đối phương và ra đòn trừng phạt. Độ hiệu quả trong từng pha bóng chính là thước đo cho đẳng cấp của những cầu thủ đã được mài giũa thường xuyên ở môi trường đỉnh cao. Đơn cử như tình huống Trần Gia Bảo rướn lên sớm hơn 1 nhịp, khiến thủ môn U.23 Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt đền cũng cho thấy kinh nghiệm của chân sút trẻ đang khoác áo đội bóng phố núi.

Tiền vệ Cao Hoàng Minh thi đấu năng nổ trong màu áo U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Có thể thấy, lực lượng U.23 Việt Nam có không ít những gương mặt được ra sân nhiều tại V-League: Lê Nguyên Hoàng, Lê Đình Long Vũ (SLNA); Cao Hoàng Minh, Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo (HAGL); Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Đức Phú (CLB công an TP.HCM); Lê Văn Thuận (CLB Ninh Bình)...

Dấu ấn HAGL trên sân nhà Pleiku

Bên cạnh yếu tố kinh nghiệm, điểm tựa sân nhà Pleiku cũng đóng vai trò như một đòn bẩy tâm lý quan trọng. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả phố núi đã truyền thêm nguồn năng lượng cho các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, những gương mặt đang khoác áo HAGL đã có một ngày thi đấu thực sự bùng nổ khi được sải bước trên thảm cỏ quen thuộc.

Báo Thái Lan đồng loạt thất vọng sau trận thua U.23 Việt Nam: 'Voi chiến' bị áp đảo toàn diện

Hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự tự tin này là cú đúp bàn thắng bằng đầu đầy ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Minh Tâm. Phút 17, xuất phát từ quả tạt chính xác của Quang Duyệt, Minh Tâm chọn vị trí chuẩn xác rồi đánh đầu đưa bóng theo quỹ đạo khó để mở tỷ số trận đấu. Đến cuối hiệp 1, Minh Tâm băng cắt và bay người đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn U.23 Thái Lan sau đường dọn cỗ của Cao Hoàng Minh. Trận này, Hoàng Minh không chỉ ghi dấu ấn với đường kiến tạo nâng tỷ số lên 2-0 mà còn thể hiện sự bền bỉ, tỏ ra lấn lướt các cầu thủ ở tuyến giữa của "Voi chiến".

Minh Tâm tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ẢNH: ĐỘC LẬP

Có thể nói, sự chín chắn của các cá nhân cùng lối chơi tập thể gắn kết đã giúp U.23 Việt Nam có ngày ra quân hoàn hảo tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026. Ở lượt trận thứ hai diễn ra lúc 19 giờ ngày 12.11, thầy trò ông Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán đối thủ đáng gờm mang tên U.23 Qatar. So với U.23 Thái Lan, đại diện Tây Á được đánh giá là thử thách lớn hơn đối với Williams Minh Hoàng và các đồng đội.