U.17 Việt Nam chạy nước rút cho vòng chung kết World Cup U.17, lịch thi đấu mới nhất

T ÍCH LŨY TỪ THỰC CHIẾN

Tối qua, đội U.17 VN đã rời UAE để di chuyển sang Qatar, đất nước đăng cai U.17 World Cup.

Hành trình chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh lứa tuổi U.17 của thầy trò HLV Cristiano Roland được đầu tư bài bản bằng chuỗi tập huấn quốc tế kéo dài. Tại Hàn Quốc, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội đã trải qua 3 trận đấu tập chất lượng. Sau khi để thua U.18 FC Seoul với tỷ số 1-4 ở trận mở màn, các cầu thủ trẻ nhanh chóng bắt nhịp để giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước U.17 Cheonan FC và lội ngược dòng đánh bại CLB Shinpyeong với tỷ số 4-2. Ngay sau đó, khi chuyển sang tập huấn tại UAE, toàn đội tiếp tục có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U.17 Fiji trong trận tổng duyệt cuối cùng.

U.17 VN (phải) trải qua giai đoạn tập huấn và cọ xát bổ ích trước khi dự vòng chung kết World Cup U.17 ẢNH: VFF

Giá trị lớn nhất từ chuỗi trận giao hữu này nằm ở việc giúp các tuyển thủ trẻ nâng cao thể lực, thích nghi với cường độ vận động rất cao và tốc độ luân chuyển bóng nhanh dưới sự áp sát dồn dập từ đối phương. Việc chọn UAE làm điểm dừng chân trong giai đoạn chuẩn bị giúp toàn đội làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng đặc trưng của khu vực Tây Á. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu với U.17 Fiji còn mang ý nghĩa thực chiến quý giá. Vì đại diện châu Đại Dương sở hữu phong cách thi đấu có nhiều nét tương đồng với U.17 New Zealand, nên trận đấu này đã giúp ban huấn luyện rèn giũa mảng miếng phòng ngự lẫn tấn công nhằm chuẩn bị cho cuộc đụng độ tại bảng G.

"Các chuyến tập huấn quốc tế giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. Đối thủ thi đấu ở cường độ cao, giúp cầu thủ U.17 VN tích lũy kinh nghiệm quý báu cho vòng chung kết U.17 World Cup. Mục tiêu của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ được cọ xát với những đội bóng có lối chơi tương đồng với các đối thủ mà U.17 VN sẽ gặp tại vòng bảng. Không chỉ trận đấu với Fiji, những trận đấu tập khác cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị", HLV Cristiano Roland từng nhấn mạnh.

T ÍNH TOÁN ĐIỂM RƠI PHONG ĐỘ

Khép lại giai đoạn thi đấu cọ xát để tích lũy cả về chuyên môn lẫn thể lực, U.17 VN chính thức bước sang một chặng mới sau khi di chuyển sang Qatar từ ngày 10.11. Đây được xem là giai đoạn nước rút có ý nghĩa quan trọng không kém thời gian tập huấn trước đó, khi ban huấn luyện bắt đầu đi sâu và chi tiết hơn vào các yếu tố chuyên môn. Bài toán đặt ra cho HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự là tính toán điểm rơi thể trạng, sao cho các cầu thủ vừa duy trì được trạng thái vận động ở cường độ cao, không bị "nguội" nhịp thi đấu, đồng thời vẫn giữ được thể lực sung sức nhất khi bước vào trận ra quân gặp U.17 Bỉ.

Quãng thời gian khoảng 10 ngày đóng quân tại Qatar là thời điểm then chốt để vị thuyền trưởng người Brazil lắp ráp bộ khung nhân sự từ chính thức đến dự phòng và hoàn thiện các phương án tác chiến. Cách tiếp cận trận đấu cũng như các mảng miếng chiến thuật từ tổ chức khối phòng ngự, chuyển trạng thái sang phản công, tình huống cố định… đều sẽ được điều chỉnh linh hoạt để thích hợp với từng đối thủ như U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Những ngày sát giải tại Tây Á là lúc toàn đội hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua đang được đúc kết, nhằm biến những lý thuyết trên sa bàn thành cỗ máy vận hành trơn tru, gắn kết và đầy bản lĩnh khi bước ra đấu trường thế giới.

Trận mở màn ngày 20.11, U.17 VN sẽ chạm trán đội bóng rất mạnh của châu Âu là U.17 Bỉ vào 20 giờ. Đến ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ gặp đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất bảng là U.17 New Zealand vào 22 giờ 30. Trận cuối ngày 26.11 vào lúc 20 giờ, U.17 Việt Nam gặp hạt giống số 1 và được xem mạnh nhất bảng là U.17 Mali.





