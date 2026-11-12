Dự đoán U.23 Việt Nam vs U.23 Singapore: Williams Minh Hoàng ghi bàn, chủ nhà thắng 2-0

*Nhận định U.23 Việt Nam vs U.23 Singapore

U.23 Singapore bước vào giải đấu năm nay mà không nhận được sự đánh giá quá cao về mặt nhân sự. Việc những trụ cột trẻ chưa có nhiều thời gian cọ xát đỉnh cao khiến HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim chọn phương án tiếp cận thực dụng. Trận hòa không bàn thắng trước đại diện Tây Á U.23 Qatar ở ngày ra quân là minh chứng rõ nét cho ý đồ đó.

Trước một đối thủ nhỉnh hơn về kỹ thuật và thể hình, đại diện đảo quốc sư tử sẵn sàng nhường khu vực trung tuyến, thiết lập hàng rào phòng ngự nhiều lớp trước khung thành đội nhà. Lối chơi lăn xả cùng tính kỷ luật cao đã giúp họ đứng vững suốt 90 phút trước U.23 Qatar. Gặp U.23 Việt Nam, U.23 Singapore nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng "công thức" này với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Williams Minh Hoàng đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở trận ra quân gặp U.23 Thái Lan ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu bùng nổ trên sân Pleiku. Những pha phối hợp nhóm nhịp nhàng cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh thắng đậm U.23 Thái Lan. Tuy nhiên, đối đầu với một đội bóng chủ động nhường thế trận và phòng ngự số đông như U.23 Singapore là "bài toán" hoàn toàn khác.

Để tìm đường vào khung thành đối phương, U.23 Việt Nam cần phải chơi đa dạng và giàu đột biến hơn. Ban huấn luyện U.23 Việt Nam chắc chắn đã mổ xẻ kỹ băng hình trận U.23 Singapore gặp U.23 Qatar để tìm ra những khoảng trống ở hệ thống phòng ngự của thầy trò ông Kassim. Khả năng dứt điểm tuyến hai cùng các tình huống cố định có thể sẽ đóng vai trò chìa khóa để khai thông bế tắc.

Dự đoán tỷ số: U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Singapore

Lịch sử đối đầu ở cấp độ trẻ trong hơn một thập kỷ qua hoàn toàn nghiêng về phía Việt Nam. Kể từ thất bại vào năm 2013, U.23 Việt Nam chưa từng thua Singapore ở các giải đấu chính thức lẫn giao hữu.

Xét về cả chiều sâu đội hình lẫn phong độ hiện tại, U.23 Việt Nam đều nắm lợi thế rõ rệt. Nếu Williams Minh Hoàng và các đồng đội tận dụng triệt để các cơ hội, chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Gia Lai VTV Cup 2026 hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò ông Đinh Hồng Vinh.