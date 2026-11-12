U.23 Việt Nam - U.23 Singapore (19 giờ, trực tiếp trên FPT Play, VTV): Chiến thắng thứ 2 trong tầm tay

Chiều 11.11, đội tuyển U.23 VN tiếp tục tập luyện tại Hàm Rồng. Những cầu thủ thi đấu nhiều phút trong chiến thắng 3-0 trước U.23 Thái Lan được bố trí tập phục hồi. Nhóm thi đấu ít hoặc chưa ra sân thực hiện giáo án với khối lượng phù hợp nhằm duy trì thể trạng.

Trước buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh trao đổi với toàn đội, nhấn mạnh yêu cầu phát huy sự tự tin từ trận thắng đầu tiên, đồng thời giữ tâm lý bình tĩnh và dành sự tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu với U.23 Singapore. Chiến thắng ở trận ra quân là bước khởi đầu tích cực, nhưng toàn đội cần tiếp tục hoàn thiện những điểm còn hạn chế trong lối chơi. Ông Vinh cũng lưu ý mỗi đối thủ có đặc điểm và cách tổ chức thi đấu riêng, đòi hỏi U.23 VN phải có sự chuẩn bị phù hợp. Cũng trong ngày 11.11, BHL tiến hành phân tích băng hình để đánh giá những điểm làm tốt, rà soát các vấn đề cần cải thiện và chuẩn bị phương án chuyên môn cho trận gặp U.23 Singapore.

Chân sút Minh Tâm (phải) đóng góp cú đúp cho U.23 VN ở trận ra quân ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở trận ra quân, U.23 Singapore dù chỉ kiểm soát bóng 37%, tung ra vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích nhưng đã giữ sạch mành lưới trước U.23 Qatar được đánh giá cao hơn. HLV Đinh Hồng Vinh nhận định: "U.23 Singapore đã cho thấy sự tập trung trong phòng ngự và khả năng chịu sức ép ở trận hòa với Qatar. Đây là đối thủ chúng tôi cần chuẩn bị nghiêm túc và dành sự tôn trọng. Về chuyên môn, U.23 VN cần kiên nhẫn trong tổ chức tấn công, luân chuyển bóng có tốc độ và di chuyển phối hợp để tạo khoảng trống. Quan trọng là lựa chọn thời điểm tăng tốc, nâng chất lượng đường chuyền cuối cùng và tận dụng cơ hội. Đồng thời, đội phải giữ sự cân bằng để kiểm soát tình huống ngay khi mất bóng".

U.23 Việt Nam điều chỉnh nhân sự

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra 6 trận trong 1 tuần FIFA Days, mỗi đội bóng đều tranh thủ hội quân chóng vánh và thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Do vậy bài toán thể lực sẽ là vấn đề các HLV phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thêm vào đó, ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang-sik và HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh là tận dụng tối đa các giải giao hữu để xoay vòng, thử nghiệm các vị trí. Do đó, bên cạnh mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U.23 Singapore, đội tuyển U.23 VN cũng sẽ tạo điều kiện cho mọi cầu thủ đều có cơ hội ra sân. Những ứng viên sáng giá nhất có lần đầu đá chính sẽ là nhóm Đức Phú, Hoàng Anh, Minh Hoàng, Bá Đạt và Gia Bảo đã được tung vào sân trong hiệp 2 (từ phút 59 đến phút 77) trận gặp U.23 Thái Lan.

Ảnh: FPT PLAY

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi có tính đến phương án điều chỉnh nhân sự cho U.23 VN. BHL sẽ căn cứ vào mức độ hồi phục, số phút thi đấu và yêu cầu chuyên môn của trận gặp U.23 Singapore để lựa chọn. Tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện năng lực, đồng thời duy trì sự gắn kết giữa các tuyến. Cầu thủ được sử dụng phải sẵn sàng về thể trạng, hiểu rõ nhiệm vụ và đáp ứng cách chơi chung. Mỗi điều chỉnh đều hướng tới việc đảm bảo chất lượng thi đấu và mục tiêu đề ra".