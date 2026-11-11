U.23 Việt Nam thắng đậm U.23 Thái Lan, đấu U.23 Singapore ngày nào: Xem phát trực tiếp ở đâu?

Khởi đầu ấn tượng

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" đã khởi đầu bằng chiến thắng của U.23 VN trước U.23 Thái Lan.

Minh Tâm lập cú đúp chỉ trong 1 hiệp đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Trên sân Pleiku (Gia Lai), HLV Đinh Hồng Vinh tung đội hình chính thức với thủ môn Cao Văn Bình (đội trưởng) cùng bộ 3 trung vệ Nguyên Hoàng, Quang Kiệt và Tuấn Khải; hàng tiền vệ gồm Hoàng Minh, Long Vũ, Bảo Long và Quang Duyệt; bộ 3 cầu thủ đá cao nhất trên hàng công là Văn Thuận, Đăng Khoa và Minh Tâm.

Ở phần sân bên kia, HLV Thawatchai cũng tung ra đội hình rất mạnh với đội trưởng Jeffanafee Mamah và Paripan Wongsa thi đấu ấn tượng tại ASIAD 2026, hay Jittipat Wasungnoen thường xuyên thi đấu tại Thai League.

Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, đội tuyển U.23 VN chủ động dâng cao tấn công bằng những đường lên bóng tự tin và mạch lạc. Tốc độ và sự tinh quái của cầu thủ Việt kiều Đăng Khoa ở biên trái cùng Văn Thuận nơi cánh đối diện đã khiến hàng thủ U.23 Thái Lan căng mình chống đỡ và liên tục phạm lỗi. Có mặt trên khán đài, bầu Đức tỏ ra hài lòng khi 3 tài năng trẻ từ lò HAGL đều chơi rất tốt: Quang Kiệt vững chãi ở hàng thủ, Hoàng Minh cơ động tại tuyến giữa và Minh Tâm mạnh mẽ nơi tuyến đầu.

Với lối chơi tấn công áp đảo, ngay phút 17, tiền đạo Minh Tâm mở tỷ số từ pha không chiến sau đường kiến tạo của Văn Duyệt, trong niềm vui của hơn 10.000 CĐV có mặt trên các khán đài sân Pleiku. Cuối hiệp 1, Minh Tâm tiếp tục đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt sau đường chuyền đẹp của Cao Hoàng Minh. Bàn thắng thứ 3 của U.23 VN do William Minh Hoàng ghi từ chấm 11 m ấn định tỷ số cho U.23 VN.

Tiến bộ đáng khen

Với hơn nửa đội hình chính đã được thử lửa ở ASIAD 2026, đội tuyển U.23 VN cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi với cách nhập cuộc tự tin, luôn chơi bóng trong thế chủ động. Các cầu thủ đều chứng tỏ được khả năng của mình trước đối thủ Thái Lan. Ngay cả cầu thủ được gọi bổ sung phút cuối là Cao Hoàng Minh cũng tự tin thể hiện lối chơi đa dạng. Bàn thắng thứ 2 của U.23 VN có công rất lớn của Hoàng Minh khi anh đã có đường chuyền đẹp cho Minh Tâm đánh đầu ghi bàn.

Ở hiệp 2, trời mưa mặt sân khá trơn, nhưng các cầu thủ U.23 VN vẫn khống chế bóng rất tốt, nhờ kỹ thuật cá nhân có phần lấn lướt hơn các cầu thủ đội khách. Từ phút 65, HLV Đinh Hồng Vinh thay đổi cặp tiền vệ trung tâm, khi rút Hoàng Minh - Văn Duyệt ra nghỉ để thay bằng Đức Phú - Bá Đạt, đồng thời đưa Gia Bảo thế chỗ Văn Thuận trên hàng công. Dù thay đổi nhiều vị trí nhưng U.23 VN vẫn là đội làm chủ thế trận, không cho Thái Lan có cơ hội tấn công.

HLV Thawatchai của Thái Lan cũng có sự điều chỉnh nhân sự khi ông tung "thần đồng" Phongsakon Sangkasopha vào sân để tăng hỏa lực hàng công. Nhưng các pha tấn công của Thái Lan đều vấp phải sự ngăn chặn của hàng thủ U.23 VN, đặc biệt là thủ môn Văn Bình chơi rất chắc chắn trong khung thành.

Cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng vào sân ở hiệp 2 cũng chứng tỏ được tài năng của mình. Chính Minh Hoàng đã phối hợp đẹp cùng Gia Bảo đem về quả phạt đền và chính anh cũng tự tin dứt điểm thành công từ chấm 11 m ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 cho U.23 VN.

Sau khi đòi lại món nợ thua U.23 Thái Lan 0-1 tại CFA Team China 2026, U.23 VN sẽ tự tin hướng đến 2 trận gặp U.23 Singapore và U.23 Qatar vào lúc 19 giờ các ngày 12 và 14.11. HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ có những thay đổi để mọi vị trí đều có cơ hội ra sân, đồng thời "săn" phần thưởng vô địch lên đến 2,6 tỉ đồng (100.000 USD).

Ở trận đấu trước đó, U.23 Qatar hòa U.23 Singapore 0-0. Các trận đấu của giải phát trên VTV6 và FPT Play.