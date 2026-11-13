Chủ tịch FIFA nói xúc động về World Cup có U.17 Việt Nam: 'Giải đấu đặc biệt'

Chủ tịch FIFA tin U.17 World Cup là giải đấu đặc biệt

Ngày 12.11, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có mặt tại Doha (Qatar) để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026, chỉ một tuần trước khi giải đấu chính thức khởi tranh.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar đăng cai giải đấu, sau kỳ tổ chức đầu tiên với thể thức 48 đội vào năm 2025. Tại giải năm nay, U.17 Việt Nam chung bảng U.17 Bỉ, U.17 Mali và U.17 World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng ban tổ chức nước chủ nhà Qatar kiểm tra các sân đấu tại World Cup U.17 ở khu vực Aspire ẢNH: REUTERS

Chia sẻ sau chuyến thị sát, ông Gianni Infantino cho biết: "Kỳ vọng luôn ở mức cao, rất cao. U.17 World Cup là giải đấu tuyệt vời, quy tụ những cầu thủ nam xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới. 48 đội tuyển đến từ sáu châu lục sẽ cùng hội tụ tại đây để tranh tài và tìm ra đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

Theo kế hoạch, U.17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12, với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại Khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha. Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Ahmad Bin Ali.

Đánh giá về kỳ giải năm 2025, phiên bản đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội, Chủ tịch FIFA cho rằng đây là một sự kiện thành công và mang lại nhiều giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ chuyên môn.

"Trải nghiệm năm ngoái thực sự rất thành công, mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Đó là một ngày hội bóng đá, đồng thời là dịp tôn vinh sự đoàn kết và tình hữu nghị. Các đội bóng không chỉ thi đấu mà còn ở lại theo dõi những trận đấu của nhau, từ đó hình thành những tình bạn đẹp. Đó là điều tuyệt vời và tôi tin rằng giải đấu năm nay sẽ còn tốt hơn nữa", ông Gianni Infantino chia sẻ.

Cơ hội học hỏi

Điểm nhấn đáng chú ý của U.17 World Cup 2026 là sự xuất hiện của 8 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường này, gồm: Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Việt Nam và CH Dominica.

U.17 Việt Nam lần đầu dự World Cup ẢNH: VFF

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh việc mở rộng quy mô giải đấu và tổ chức thường niên tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá được trải nghiệm sân chơi thế giới. Theo ông, việc các đội tuyển phải trải qua vòng loại để giành quyền tham dự cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời mở rộng cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

"Việc Bồ Đào Nha, đội vô địch năm ngoái sau trận chung kết tuyệt vời với Áo, không góp mặt ở giải năm nay, cùng với sự xuất hiện của rất nhiều đội tuyển lần đầu tham dự, cho thấy bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố khó đoán. Rất khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch. Điều đó chứng minh tài năng bóng đá hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, bởi bóng đá thuộc về tất cả mọi người", Chủ tịch FIFA nhận định.

Đây cũng là năm thứ hai trong chuỗi năm kỳ U.17 World Cup liên tiếp được tổ chức tại Qatar (giai đoạn 2025-2029).

Ông Gianni Infantino đánh giá việc tập trung tổ chức tại một quốc gia có nhiều lợi thế, đặc biệt là năng lực tổ chức, cơ sở vật chất, an ninh và dịch vụ đón tiếp các đoàn thể thao.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, Chủ tịch FIFA Infantino cũng nhấn mạnh vai trò của những giải đấu quốc tế đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ.

Việc được thi đấu ở sân chơi đỉnh cao sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn và có thêm động lực hoàn thiện bản thân.

U.17 World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu giữa 48 đội tuyển, mà còn là cơ hội để những tài năng trẻ từ nhiều quốc gia khẳng định mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Với U.17 Việt Nam, lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu là dấu mốc đặc biệt, mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực ở sân chơi quốc tế.