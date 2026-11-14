Đội tuyển Việt Nam chờ cú bật trên bảng xếp hạng FIFA

T ÍCH LŨY TỪNG ĐIỂM

Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan ở trận giao hữu ngày 11.11 đã mang lại cho đội tuyển VN thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Do đây là trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA Days nên chiến thắng mang về điểm số tích lũy cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hiện đội tuyển VN đứng hạng 99 FIFA, với 1.233,64 điểm. Với khoảng cách 15 điểm so với đội hạng 101 là Luxembourg, gần như chắc chắn VN khép lại năm 2026 trong tốp 100, đạt chỉ tiêu đề ra. Ngoại trừ thất bại ở FIFA ASEAN Cup (bị trừ 11 điểm sau 2 trận thua Thái Lan và Malaysia), nhìn chung Đình Bắc cùng đồng đội đã làm tốt khâu tích lũy điểm trong năm 2026. Toàn thắng 3 trận giao hữu từ đầu năm, bất bại 8 trận tại ASEAN Cup, VN đã tăng 8 bậc, để tiến từ hạng 107 cuối năm ngoái lên hạng 99.

Nếu thắng Kyrgyzstan ở trận giao hữu ngày 17.11, tùy theo tỷ số, đội tuyển VN có thể tích lũy thêm 4,4 đến 4,6 điểm nữa. Con số này đủ để học trò ông Kim áp sát hạng 98 thế giới do Mozambique nắm giữ. Cũng trong tháng này, Mozambique có 2 trận gặp Ethiopia trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia châu Phi (CAN) 2027. Do Ethiopia đứng hạng 147 thế giới, nên nếu không thắng, Mozambique sẽ bị trừ điểm, mở ra cơ hội vươn lên hạng 98 cho đội tuyển VN.

Nhiệm vụ trước mắt của thầy trò HLV Kim Sang-sik là tiếp tục chiến thắng để tiến từng bước nhỏ trên bảng xếp hạng FIFA. Lần gần nhất gặp Kyrgyzstan, VN thua 1-2 (giao hữu trước Asian Cup 2023). Đại diện Trung Á đã bất bại liền 5 trận, đồng thời từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Thực lực Kyrgyzstan tốt hơn nhiều so với thứ hạng 104 mà đội bóng này đang có. Do đó, đội tuyển VN phải nỗ lực hết mình ở cuộc so tài trên sân Thiên Trường.

Đội tuyển VN (trái) cần thắng Kyrgyzstan để gây áp lực lên đội xếp trên ẢNH: MINH TÚ

Chắt chiu cơ hội

Đội tuyển VN cần bảo vệ vị trí trong tốp 100 FIFA, đồng thời không trôi khỏi tốp 20 châu Á. Bởi thứ hạng FIFA sẽ quyết định thứ hạng nhóm hạt giống của VN tại các giải đấu châu Á trong tương lai, như AFC Nations League, sân chơi mà Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang nghiên cứu thể thức để thay thế vòng loại World Cup và vòng loại Asian Cup sau này. Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tiết lộ, AFC Nations League sẽ khiến cuộc cạnh tranh giữa các đội châu Á khốc liệt hơn, do có sự phân chia đẳng cấp rạch ròi dựa trên thứ hạng FIFA. Những đội thứ hạng thấp hoàn toàn có thể mất vé World Cup ngay từ phút đầu. Phải có thứ hạng cao, VN mới có những trận đấu thực sự chất lượng và đến gần hơn với tấm vé World Cup.

Còn trước mắt, tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 (diễn ra ngày 15.12), đội tuyển VN nằm ở nhóm hạt giống số hai, được vào thẳng vòng loại thứ hai. Học trò ông Kim sẽ có bảng đấu với xác suất "dễ thở" cao hơn, tránh được các đội cùng nhóm như Thái Lan, Palestine, Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu cùng bảng những đội nhóm ba như Malaysia hay Philippines, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ phải rất nỗ lực. Do Asian Cup 2027 bị hoãn đến tháng 12 năm sau (đồng nghĩa giải đấu diễn ra sau thời điểm bốc thăm vòng loại World Cup 2030), nên đội tuyển VN còn các đợt FIFA Days tháng 11 và tháng 3, 6.2027 để tích lũy điểm số trước khi bước vào giải chính thức. Việc tìm kiếm đối thủ giao hữu chất lượng để nâng tầm đẳng cấp, nhưng vẫn phải tích toán mục tiêu tích lũy điểm số… là bài toán khó cho cả VFF và HLV Kim Sang-sik.