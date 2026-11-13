Sau trận Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam hủy luôn trận giao hữu với đội tuyển Qatar

Đội tuyển Việt Nam không còn kế hoạch giao hữu với Nhật Bản và Qatar

Theo kế hoạch ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến tổ chức hai trận giao hữu chất lượng cao với Nhật Bản và Qatar vào cuối tháng 12.2026 và đầu tháng 1.2027. Đây được xem là những phép thử quan trọng nhằm giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam dự kiến gặp Nhật Bản ngày 30.12.2026 trên sân Panasonic Stadium Suita (Osaka), trước khi chạm trán Qatar vào ngày 5.1.2027. Trận đấu với Qatar được tính toán tổ chức theo hình thức kín, phục vụ công tác thử nghiệm chiến thuật và đánh giá lực lượng.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và đội tuyển Nhật Bản được JFA xác nhận sẽ không diễn ra ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đảo lộn sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định hoãn Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Theo thông tin từ Sponichi ngày 13.11, JFA từng tiến hành đàm phán với VFF để tổ chức trận đấu vào ngày 30.12. Tuy nhiên, sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn, VFF đánh giá phương án sang Nhật Bản thi đấu chưa thật sự phù hợp. Vì thế, trận giao hữu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam đã bị hủy.

Không chỉ Nhật Bản, trận giao hữu với Qatar vào ngày 5.1.2027 cũng không còn phù hợp với kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam. Khi Asian Cup 2027 được dời sang cuối năm 2027, việc tập trung đội tuyển để thi đấu quốc tế vào thời điểm đầu tháng 1 không còn mang ý nghĩa chuẩn bị trực tiếp cho giải đấu.

Như vậy, sau những tính toán ban đầu về lộ trình nâng cấp đối thủ từ Kyrgyzstan (giải Casper Cup 2026 đang tổ chức ở Ninh Bình), Qatar đến Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam sẽ không có thêm hai trận đấu chất lượng cao như mong đợi.

Đây là sự thay đổi đáng kể đối với kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Trước đó, Nhật Bản và Qatar được lựa chọn bởi trình độ chuyên môn cao, đồng thời có nhiều nét tương đồng với những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có thể phải đối đầu tại Asian Cup 2027.

V-League tiếp tục thi đấu vào đầu năm 2027

Thay vì tập trung cho các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các tuyển thủ Việt Nam dự kiến sẽ ở lại CLB để tiếp tục thi đấu tại V-League 2026-2027. Theo lịch thi đấu dự kiến, V-League vẫn tiếp tục vào đầu tháng 1.2027 với vòng 14, diễn ra trong các ngày 8 đến 10.1. Đây là giai đoạn các CLB bước vào chặng đua quan trọng của mùa giải, khi cuộc cạnh tranh thứ hạng ngày càng quyết liệt.

Ở vòng 14, đáng chú ý có các cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Tĩnh, HAGL gặp Ninh Bình, Thể Công Viettel chạm trán CLB Công an TP.HCM và CLB Hà Nội đối đầu CLB Công an Hà Nội.

HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ còn một trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 là trận gặp Kyrgyzstan ngày 17.12 ẢNH: NGỌC LINH

Tiếp đó, vòng 15 diễn ra từ ngày 15 đến 17.1, với nhiều trận đấu đáng chú ý như CLB Công an Hà Nội gặp TP.Đồng Nai, Bắc Ninh đối đầu Hà Nội, Hà Tĩnh chạm trán Thể Công Viettel và Ninh Bình gặp Nam Định.

Vòng 16 tiếp tục diễn ra từ ngày 22 đến 24.1, trước khi có trận đấu sớm vòng 18 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định vào ngày 29.1. Sau đó, V-League tạm nghỉ một khoảng thời gian trước khi trở lại với vòng 17 trong các ngày 19 đến 21.2.

Việc các tuyển thủ trở lại CLB sẽ giúp các đội bóng duy trì lực lượng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Tuy nhiên, với đội tuyển Việt Nam, việc không thể thi đấu hai trận giao hữu với Nhật Bản và Qatar cũng đồng nghĩa ban huấn luyện mất đi cơ hội kiểm nghiệm đội hình trước những đối thủ có trình độ hàng đầu châu Á. Dù vậy, trong bối cảnh Asian Cup 2027 được lùi lịch, HLV Kim Sang-sik và VFF vẫn có thêm thời gian để điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị.