Chính thức hủy trận giao hữu đội tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, HLV Moriyasu nói lời chia tay

JFA đã lên tiếng về trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Chiều 13.11, tờ Sponichi Annex (Nhật Bản) đưa tin Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã quyết định hủy trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam, dự kiến tổ chức ngày 30.12.2026 trên sân Panasonic Stadium Suita (Osaka).

Theo kế hoạch ban đầu, đây sẽ là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Nhật Bản, bởi JFA muốn tổ chức một màn chia tay HLV Hajime Moriyasu sau 8 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định hoãn Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út vì tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Sponichi cho biết JFA từng tiến hành đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để tổ chức trận đấu vào ngày 30.12. Tuy nhiên, sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn khiến các cuộc thương lượng không đạt kết quả. Trong thông báo về việc hủy trận đấu, JFA cho biết: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ trận đấu".

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong màn so tài với Nhật Bản ở VCK Asian Cup 2023 ẢNH: NGỌC LINH

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đáp ứng mong đợi của người hâm mộ. Theo ông, trận giao hữu được xem là cơ hội quan trọng để đội tuyển Nhật Bản có thêm sự chuẩn bị, nhưng việc Asian Cup 2027 thay đổi lịch thi đấu buộc JFA phải đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hoạt động của đội tuyển.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, JFA và VFF từng đạt thỏa thuận sơ bộ về việc tổ chức trận giao hữu này. Sân Panasonic Stadium Suita với sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi được lựa chọn làm địa điểm thi đấu.

Tuy nhiên, khi Asian Cup 2027 được dời sang giai đoạn từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028, ý nghĩa của trận giao hữu ngày 30.12.2026 không còn như kế hoạch ban đầu. Việc không thuộc đợt FIFA Days cũng khiến Nhật Bản gặp khó trong việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc trận giao hữu với Nhật Bản bị hủy là điều đáng tiếc, bởi đây sẽ là màn thử sức chất lượng trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Trước đây, hai đội từng nhiều lần chạm trán ở các giải đấu chính thức. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam từng hòa Nhật Bản 1-1 trên sân Saitama ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, trước khi thua 2-4 tại vòng bảng Asian Cup 2023.

Ngoài trận gặp Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam còn có kế hoạch giao hữu kín với Qatar trong tháng 12. Nhiều khả năng, trận đấu này cũng có thể bị hủy.

HLV Moriyasu chia tay đội tuyển Nhật Bản sau trận gặp Paraguay

Một thông tin đáng chú ý khác được Sponichi tiết lộ là trận đấu với Paraguay ngày 17.11 sẽ là lần cuối cùng HLV Moriyasu dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Ban đầu, JFA dự định tổ chức trận giao hữu ngày 30.12 như một sự kiện chia tay và tri ân nhà cầm quân 58 tuổi. Thậm chí, Liên đoàn còn tính đến phương án mời HLV Go Oiwa, người đang dẫn dắt đội tuyển U.21 Nhật Bản và được lựa chọn kế nhiệm HLV Moriyasu từ tháng 3.2027, tham gia sự kiện này.

HLV Hajime Moriyasu sẽ chia tay đội tuyển Nhật Bản sau trận đấu ngày 17.11 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, kế hoạch đã không thể thực hiện khi các cuộc đàm phán với đội tuyển Việt Nam đổ vỡ. Việc tìm kiếm một đối thủ quốc tế phù hợp trong giai đoạn không thuộc FIFA Days cũng là trở ngại lớn đối với JFA.

HLV Moriyasu dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 2018 và trở thành một trong những nhà cầm quân có dấu ấn đậm nét nhất lịch sử bóng đá nước này. Trong 8 năm cầm quân, ông có 112 trận dẫn dắt đội tuyển, đạt tỷ lệ chiến thắng 68,75%. Dưới thời ông Moriyasu, Nhật Bản duy trì vị thế hàng đầu châu Á, từng gây ấn tượng tại World Cup 2022 và 2026. Dù vậy, đội bóng xứ sở mặt trời mọc vẫn chưa thể vượt qua vòng 1/8 để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.