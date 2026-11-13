Cảm xúc đặc biệt của bầu Đức và HAGL với cựu đội trưởng Voi chiến tại U.23 Thái Lan

HLV Choketawee Promrut hạnh phúc tìm lại tên mình trong danh sách đội HAGL tại V-League 2005 ảnh: Độc Lập

Cựu thủ quân Thái Lan từng đầu quân cho bầu Đức

Sân Pleiku Arena đang mở hội bóng đá trẻ với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lễ khai mạc đậm đà bản sắc đại ngàn Tây nguyên giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Trong ngày khai mạc giải, có mặt trên khán đài danh dự, bầu Đức là tâm điểm của sự chú ý khi ông bận đón tiếp những vị khách quý góp mặt trong sự kiện thể thao được tổ chức hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

Trong những hoạt động tất bật đó, bất ngờ có thời điểm ông Đoàn Nguyên Đức đi thẳng xuống sân để bắt tay và ôm chặt một thành viên có vóc dáng cao lớn trong BHL của U.23 Thái Lan.

HLV Choketawee Promrut chụp hình cùng bầu Đức trong lễ khai mạc tại Pleiku Arena ảnh: Độc Lập

Đó là ông Choketawee Promrut, trợ lý của HLV trưởng Thawatchai tại đội tuyển U.23 Thái Lan và cũng là người cũ trong số những danh thủ bóng đá Thái Lan từng sang Việt Nam khoác áo HAGL vì bầu Đức.

Khi còn là cầu thủ, ông Choketawee Promrut là ngôi sao của đội tuyển Thái Lan, với 74 lần ra sân (ghi 2 bàn) trong quãng thời gian từ 1997 đến 2005, từng đeo băng thủ quân Voi chiến tại Asian Cup 2004.

Trong sự nghiệp thành công của mình, ông Choketawee Promrut từng đến Việt Nam và khoác áo HAGL vào năm 2005. Đó là mùa giải ông thi đấu 38 trận, dù là hậu vệ nhưng đã ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng phố núi.

Cũng nói thêm trong sự nghiệp cầm quân có những điểm nhấn khá thành công của mình, HLV Choketawee Promrut từng dẫn dắt U.23 Thái Lan giành HCV ở SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore.

HLV Choketawee Promrut chụp lại những tư liệu về các danh thủ Thái Lan từng khoác áo HAGL ảnh: HAGL

Trình độ chơi bóng và tư cách đĩnh đạc của một thủ lĩnh đã giúp HLV Choketawee Promrut để lại những ấn tượng đẹp trong mùa bóng duy nhất đầu quân cho bầu Đức và được ông nhớ đến tận giờ này.

Đến ngày 11.11, khi cùng U.23 Thái Lan có buổi tập đầu tiên tại Hàm Rồng, cá nhân HLV Choketawee Promrut đã không giấu được sự xúc động khi ghé thăm nhà tròn truyền thống của CLB HAGL, nơi vẫn đang lưu trữ nhiều hiện vật và hình ảnh quý giá.

Cựu trung vệ cao 1,79 m đã tìm lại những hồi ức vinh quang, đáng nhớ của đội bóng phố núi với dấu ấn đậm nét của những ngôi sao Thái Lan từng cập bến Hàm Rồng như Kiatisak Senamuang, Dusit Chalermsan, Tawan Sripan, Datsakorn Thonglao và chính bản thân ông.