Ngọn lửa đam mê và khát vọng không từ bỏ của người hùng U.23 Việt Nam Nguyễn Minh Tâm

Minh Tâm có cú đúp bằng đầu vào lưới U.23 Thái Lan ảnh: Độc Lập

Khát vọng và đam mê với trái bóng

Nhiều năm trời tồn tại sự thật rằng ở các đội tuyển U.23 Việt Nam hoặc đội tuyển quốc gia tục tế có rất ít cầu thủ đến từ miền Nam, chứ đừng nói là sinh ra và lớn lên tại TP.HCM vốn có nhiều năm dài sa sút khâu đào tạo trẻ..

Trường hợp của Nguyễn Minh Tâm là ngoại lệ đặc biệt, khi khát vọng và đam mê bóng đá đã giúp anh kiên trì và quyết tâm theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, dù từng bị lò Lyon (TP.HCM) loại.

Tình yêu và năng khiếu bóng đá bên trong Minh Tâm đã bộc lộ từ khá sớm và được tạo điều kiện phát triển nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ vô điều kiện của bố mẹ và gia đình. Năm 7 tuổi, chàng trai sinh năm 2005 đã được đào tạo những bài học vỡ lòng ở trung tâm đào tạo trẻ ở Thăng Long FC của HLV Nguyễn Thành Nam.

Niềm vui của Minh Tâm sau khi ghi bàn cho U.23 Thái Lan ảnh: Độc Lập

Đến năm 2017 ở tuổi 17, Minh Tâm hạnh phúc ngất ngây khi được chọn vào lò Lyon của TP.HCM, bắt đầu sự nghiệp ăn ở tập trung để thổi bùng lên giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, niềm vui đó chỉ kéo dài 2 năm trước khi anh nhận tin sét đánh bị loại khỏi lò Lyon vì lý do kỹ thuật. Theo HLV Nguyễn Thành Nam chia sẻ thì khi đó chàng trai 14 tuổi Minh Tâm đã khóc như mưa cả tuần trời.

HLV Nguyễn Thành Nam cho biết: "Thời điểm bị loại, Minh Tâm không may mắn gặp nhiều chấn thương do phát triển cơ chưa hoàn thiện. Khi bị loại, cậu bé khi ấy khóc rất nhiều.

Thấy thương qua tôi nói, thôi xuống sân Thăng Long tập với thầy. Cứ đến chiều lại lên đây mà tập, rồi nếu được thầy dẫn đi thử việc ở HAGL. Nghe thế Minh Tâm khoái quá nên tập lại, quyết tâm lắm.

Minh Tâm là cầu thủ sinh ra và lớn lên tại TP.HCM hiếm hoi khoác áo U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

Điểm tôi ấn tượng nhất ở Minh Tâm là khát vọng bóng đá cháy bỏng. Cảm giác như thấy được ngọn lửa đam mê trong con mắt và trái tim của Tâm. Cậu ấy luôn ấp ủ giấc mơ cháy bỏng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thêm nữa Minh Tâm rất may mắn có sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình, đến mức sẵn sàng làm điều ngược là chuyển trường cho con từ trung tâm quận 5 cũ đến tận Bình Tân để cậu bé có điều kiện tập luyện tốt nhất. Nhờ đó mà Minh Tâm từ chỗ kỹ thuật kém hơn đám bạn đã dần dần hoàn thiện mình để tiến bộ qua từng năm. Sau khi bị loại ở Lyon, Minh Tâm đã có gần nửa năm tập riêng ở Thăng Long FC.

Cậu ấy rất siêng năng trước cơ hội có thể gọi là cuối cùng của cuộc đời. Dần dà chấn thương cũng hồi phục và Minh Tâm đã phát triển toàn diện hơn, trước khi trúng tuyển vào lò HAGL của bầu Đức".

Đêm 10.11, chàng trai Minh Tâm từng khiến thầy dỗ cả tuần mới nín khóc đã gieo sầu cho U.23 Thái Lan, với cú đúp đẹp mắt bằng đầu mở ra chiến thắng 3-0 cho U.23 Việt Nam trong ngày khai mạc giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Minh Tâm từng đoạt Vua phá lưới, giúp U.21 HAGL vô địch U.21 quốc gia 2025 ảnh: Độc Lập

Một hành trình dài không trải hoa hồng cho chân sút có thể hình lý tưởng (cao 1,81 m) đã phải đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt để có thể theo đuổi bằng được giấc mơ theo nghiệp cầu thủ.

Sau chiến thắng, ấn tượng đầu tiên về Minh Tâm là sự khiêm tốn. Anh phát biểu: "Tôi rất vui khi ghi bàn cho màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam. Toàn đội đã cố gắng nỗ lực cùng nhau, làm tốt những gì BHL đề ra. Đây là chiến thắng dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam. Tôi cố gắng hết sức và nỗ lực đáp ứng tất cả những gì mà ban huấn luyện đề ra để có một trận đấu thật tốt, trọn vẹn, cống hiến cho người hâm mộ".

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Qua buổi tập ngày 9.11, tôi quyết định dùng Minh Tâm. Đến sáng ngày thi đấu chúng tôi đã trao đổi riêng với Minh Tâm, hướng dẫn cậu ấy cách di chuyển theo sơ đồ. Ở trận thắng U.23 Thái Lan, Minh Tâm đã đáp ứng những gì BHL yêu cầu".

