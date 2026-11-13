Dự đoán tỷ số U.23 Việt Nam thắng U.23 Qatar 2-1: Ngô Đăng Khoa ghi bàn, màn kết đẹp tại Pleiku

Cúp vô địch trong tầm tay U.23 Việt Nam

19 giờ ngày mai (14.11) trên sân Pleiku, U.23 Việt Nam gặp U.23 Qatar ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. U.23 Việt Nam hiện có 6 điểm còn U.23 Qatar có 4 điểm, vì thế các học trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa ở trận cuối là đoạt cúp vô địch cùng phần thưởng trị giá 100.000 USD (gần 2,6 tỉ đồng).

Williams Minh Hoàng cùng U.23 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U.23 Qatar ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Việt Nam vừa trải qua trận đấu khó khăn trước U.23 Singapore nhưng kịp có chiến thắng sít sao. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, được tổ chức thành nhiều lớp của U.23 Singapore không chỉ gây khó khăn cho U.23 Việt Nam mà còn khiến U.23 Qatar phải chia điểm khi chạm trán ở trận mở màn.

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ra khó khăn cho không chỉ U.23 Việt Nam mà với cả các đối thủ dự giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 là mật độ thi đấu dày. Vì thế ngay sau trận đấu với U.23 Singapore, BHL U.23 Việt Nam tập trung phục hồi cho cầu thủ, ăn uống và nghỉ ngơi tốt. "Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với U.23 Qatar để chơi trận cầu hay, cống hiến cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

U.23 Việt Nam chỉ cần hòa trước U.23 Qatar là đoạt cúp vô địch giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Không chỉ hướng đến chức vô địch, U.23 Việt Nam còn nỗ lực hoàn thiện con người lẫn lối chơi để hướng đến tương lai. Bên cạnh đó là đáp lại sự kỳ vọng, tin yêu của người hâm mộ. Và vì thế thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất, trong đó các ngôi sao được kỳ vọng tỏa sáng là Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm...

Trong khi đó U.23 Qatar cũng cho thấy mình là đối thủ đáng gờm với U.23 Việt Nam. Họ sẽ lên ngôi vô địch nếu đánh bại được đội chủ nhà. Đội bóng Tây Á cho thấy khả năng sau chiến thắng 2-1 trước U.23 Thái Lan. Họ cũng từng 2 lần đánh bại U.23 Việt Nam khi chạm trán ở giải giao hữu vào năm ngoái với tỷ số lần lượt là 1-0 và 3-2. Lối chơi kỹ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm sắc bén là "vũ khí" lợi hại của U.23 Qatar mà U.23 Việt Nam phải dè chừng.

Dự đoán tỷ số trận đấu: U.23 Việt Nam thắng U.23 Qatar 2-1. Gia Bảo và Ngô Đăng Khoa ghi bàn cho đội chủ nhà.

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